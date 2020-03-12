【新冠肺炎】美官員批華初期掩蓋疫情　外交部：甩鍋推責詆譭中國

針對席捲全球的新冠肺炎疫情，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）3月11日認為，中國在新冠肺炎疫情初期並沒有採取最佳做法，而是掩蓋了疫情，這導致國際社會花了兩個月時間才作出反應。中國外交部回應指，希望美方的個別官員在這個時候集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國「甩鍋」、「推責」，詆譭中國政府和人民的抗疫努力。

美國國家安全顧問奧布萊恩（右二）3月11日還表示，美國政府對疫情的應對得當。（Reuters）

3月12日的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽回應稱，希望美方的個別官員在這個時候集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國「甩鍋」、「推責」，詆譭中國政府和人民的抗疫努力。這種做法既不道德，也不負責任，而且對美國本國的疫情防控工作絲毫沒有幫助。

對於中方掩蓋疫情的說法，耿爽表示，國際社會的公論是，中方公開透明地發佈信息，在創紀錄短的時間內甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和包括美國在內的其他國家分享有關病毒基因序列。

「至於美方應對疫情的做法是否公開透明，我不做評論，」耿爽說，「但很顯然，美方個別人對國際社會給予中國的高度評價視而不見、置若罔聞。」

關於美國和國際社會應對疫情滯後，責任在中方的言論，耿爽指出，國際社會的公論是，中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模和中國效率。並表示正是有了中方的相關舉措，才有效阻遏了疫情向其他國家蔓延，為國際社會抗疫爭取了時間。

耿爽強調，面對疫情，同舟共濟、共克時艱是國際社會的普遍共識和基本遵循，轉嫁矛盾、無端指責不具建設性，更不得人心。並表示中國有句古話說的是「行有不得反求諸己」。

最後，他表示，中方敦促美方個別官員尊重客觀事實，尊重國際公論，與其把時間花在攻擊抹黑、怨天尤人上，不如把時間花在應對疫情、加強合作上。

中國外交部回應指，希望美方的個別官員在這個時候集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國「甩鍋」、「推責」，詆譭中國政府和人民的抗疫努力。（資料圖片）

3月11日，奧布萊恩在出席一場智庫活動時，稱中國一開始應對疫情不力，包括阻止知情醫生發放消息，以圖隱瞞疫情，令全球損失兩個月時間面對疫情。

他認為，美國如果在該兩個月內可以取得病毒的基因排序，並獲中國的合作，以及有世衛（WHO）及美國疾病控制與預防中心（CDC）專家團隊到當地，相信疫情不會在中國及全球發展到現在的模樣。

奧布萊恩對中國政府的批評，呼應了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周的言論。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3月6日報道，蓬佩奧當天在參加該電視台節目時就「美中兩國開展抗疫合作」以及「美國將會如何遏制新冠肺炎疫情在國內擴散」等話題發表了觀點，他表示兩國所開展的抗疫合作結果「令人沮喪」，並指責中方由於不透明等原因導致美國在抗疫方面處在了落後位置。

對於這番言論，中國官方新華社3月8日發表一篇題為《中國抗疫的成效豈容抹殺》的文章，稱蓬佩奧等一些人，罔顧事實，滿口胡言，不但對中國抗擊新冠肺炎疫情的成效視而不見，反而向中國「潑髒水」，妄指中國防控不力導致疫情擴散。但中國防控疫情的努力和成效決不是這些誹謗中傷所能抹殺的。在國際社會對中國行動的普遍點贊面前，這些無稽之談令人不齒。