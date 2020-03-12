【新冠肺炎】日本郵政明起停收發往中國內地快件　港澳不在此限

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日本郵政官方網站今日（12日）更新公告稱，從3月13日起，將停收從日本郵寄到中國內地的國際郵件，但普通航空信件、明信片、盲人用郵件除外。此外，本港和澳門亦不在此限。

日本明起停收發往中國內地快件。（日本郵便局網站）

公告稱，自3月9日以來，隨著中國到日本的航班受到限制，運力進一步降低，郵件無法正常發送。因此，從13日凌晨起，除去普通航空信件、明信片和盲人用郵件，日本郵政局將在一段時期內暫停攬收從日本寄到中國的國際郵件，包括郵政特快專遞件（EMS）、標準航空件（SAL） 、以及船寄的國際包裹。

對於寄往中國內地，目前已經攬收但未能發送的的郵件，日本郵局將陸續返還給寄件人。

根據公告，寄往港澳地區的郵件不受此限制。

亦有內地網民猜測，此舉防止口罩被寄出日本的可能性也是極高。有人指，之前疫情剛爆發的時候，在日本的同學寄口罩到中國也要將近一個月時間。

網民熱議：

航班數量受限制，正常操作吧。這下日本代購們徹底可以休假了。我定了一個多月的手賬不知道啥時候才到。因為航班太少了。。。誰給你送啊。

日本代購這次完了。

之前疫情剛爆發的時候，我同學給我寄口罩都滯留了快一個月，然後還是日本那邊包機發貨到中國的包裹我才收到。

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