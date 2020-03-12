【新冠肺炎】被指用特權助親屬出境　湖北作家方方否認

針對網絡大V舉報在武漢封城期間疑似利用特權送親屬出境一事，享受廳級待遇的中國湖北前作協主席汪芳（方方）對此進行正面回應。

稍早前，一位粉絲達40萬的中國社交媒體微博大V「無為李爺」發文稱，方方利用個人關係，通過武漢市洪山區交管局，在1月29日將其侄女送至機場，後者於1月30日飛赴新加坡。而自1月23日起，武漢就已實施嚴格的封城的措施。

3月12日，方方在個人微博稱，「很多人在操心我寫侄女到新加坡去的文章，是不是刪了。沒有哦，是因為還沒有補到那裏。放心，這是一件非常正常的事，我不會刪的。」

方方在微博作出說明，其一，她侄女母子離開武漢是中新兩國政府商議後，新加坡政府於2020年1月30日半夜安排專機的撤僑對象。

其二，她哥哥是七十多歲老年人，住所屬地為洪山區，他們無車，送機不便。她和洪山交管局輔警小肖認識，在此緊急情況下，她詢問肖警官可否去機場一事，肖警官遂利用晚上休息時間，熱情相助，用的是他私家車哦。這有什麼不可以嗎？她非常感謝這位朋友，也同樣感謝武漢警察不僅白天工作在一線，且用休息時間給處於急難中的武漢市民和在漢滯留人員以幫助。她雖是作家，但也是疫區中的一個老百姓。

其三，對於那些歪曲事實，刻意製造混亂，以及惡意攻擊者，法律還是管用的吧？

其四，這麼多人，突然集體在同一時間、用同一個話題、同樣的語言、同樣的圖片前來攻擊，這是不是很令人深思？是給她施壓，還是給警方施壓？她倒是相信警方會很清醒，不至於被這些惡意者利用。這世上，應該還有公理吧？

實際上，早在1月30日的方方微博留言中，她就有回應某些質疑——「因為博主的身份，洪山交管局才如此吧，一般人試試」，稱「難道警察沒有幫助過普通老百姓？何況我也是普通老百姓一員，只是職業是作家而已。」方方支持者認為，「有困難，找警察！這是人民警察對老百姓的承諾！方方求救認識的民警，非常正常！非常合理！」

不過，舉報者「無為李爺」仍有質疑，稱方方1月30日的日記寫的很清楚——「我向洪山交管局詢問我的車是否可以通行。他們局有不少我的讀者。於是說你還是在家寫作吧，這個任務交給我們。於是昨晚派了肖警官將我侄女送到機場。」他說，可見，方方是向洪山區交管局詢問，洪山區交管局派說「這個任務交給我們」，於是派了肖警官送機。

也有網友指，根據武漢市新型肺炎防控指揮部發布的第9號通告，「自1月26日0時始，除經許可的保供運輸車、免費交通車、公務用車外，中心城區區域實行機動車禁行管理」，那麼這位肖警官的私家車是如何上路的。不過，在發佈第9號通告時，針對提問「遇緊急情況和群眾生活急需，機動車需要通行怎麼辦」，武漢市當時回應指，先通行，再到交管部門補辦手續。