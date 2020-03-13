私了不成還威脅事主　湖北高院防疫幹部醉駕撞車被刑事立案

儘管新冠肺炎疫情形勢持續走低，但武漢的防控措施並未降級。不過，這個疫情重災區的一名官員近期因酒駕而受到輿論關注，目前當地警方和涉事官方機構均對外回應。

3月12日下午3點，武漢武昌交警官微發布通告，指出3月11日晚上9點，當地警方接報徐東大街有交通事故，調查結果顯示，當晚8點50分，許某（男，42歲，某單位四級調研員）駕駛轎車，與另一輛轎車相撞。警方對許某進行酒精篩查，抽取血樣，發現其血液中酒精含量184.6毫克/每百毫升，涉嫌醉酒後駕駛機動車。目前許某被刑拘。

湖北省高院做出的回應。（微博@湖北高院）

同日，一名自稱是被撞者在微博稱，他是一名志願者，多次接送醫護人員和運送物資。他爆料事故發生後，許某先是央求他不要報警，自稱是湖北省高級人民法院公務人員，說喝酒開車很麻煩，還稱疫情期間自己一個月沒回家，請求私了。

該志願者稱理解，便同意私了，許某欲轉給他2萬元人民幣，但他不同意，稱不願錢經自己手，而是轉給4S店。後該志願者打電話問朋友稱2萬元不夠。緊接着，許某便發火，說故意訛錢，反口說志願者撞他，說如果報警影響他工作，就把志願者往死裏整。

志願者稱，隔很遠能聞到酒味，還聽到許某爆粗口，說什麼「解放軍，打仗的時候不知道他在哪兒」，「美國總統特朗普（Donald Trump）都在找他訂口罩」之類的話......

對於這一情況，湖北省高院12日13時就在官方微博進行回應，稱網傳省法院官員許多（辦公室四級調研員，現在院防疫工作專班工作）違規駕駛造成交通事故一事，引發社會關注，造成嚴重影響。

湖北省法院決定，一是許多立即停職。二是請省紀委監委派駐紀檢組進行調查。三是支持警方依法處理。四是吸取教訓，加強對工作人員的教育管理。

事件引發網民關注，還提出疑問：「這位調研員喝成這樣，桌上得幾個菜啊？是一人獨斟還是多人聚飲啊？」