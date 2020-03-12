【新冠肺炎】廣東研發AI診斷系統：20秒識別確診　準確率超90％

在今日（12日）下午召開的廣東疫情防控發布會上，有與會專家表示，廣東省已研發出基於胸部CT的新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）AI輔助診斷系統，20秒內即可識別患者是否感染新冠肺炎，診斷準確率達90％以上。

中山大學孫逸仙紀念醫院副院長林天歆。（網上圖片）

中山大學孫逸仙紀念醫院副院長林天歆在會上介紹，在新冠肺炎防控時期，如何讓一線醫護人員儘早診斷患者是否感染很有必要。但傳統的人工辨別存在速度慢、漏診、經驗不足等缺陷。基於以上問題，他們聯合廣東省實驗室及清華大學等單位開展了新冠肺炎AI輔助診斷系統研發。該系統根據收集到的50萬份影像學的大數據，及人工智能技術開發而成。

林天歆在會上介紹，新冠肺炎AI輔助診斷系統可以快速診斷患者是否感染。（網上圖片）

林天歆指，新冠肺炎AI輔助診斷系統可以快速診斷患者是否感染，準確率更高。20秒內即可出檢測結果，而普通人工辨別則需要15分鐘至20分鐘。此外，在前期內部驗證中，該系統診斷準確率達到94%以上，初步預計，後期推廣應用中準確率可達90%以上。

林天歆表示，目前這項技術已經在湖北、新疆等地醫院應用，將更大範圍推廣。人工智能團隊還會對此進行深度學習，根據臨床影像特徵和算法對各類胸部CT進行分層診斷，可以做到區分普通肺炎、新冠肺炎及其他疾病。