【新冠肺炎】商務部：浙蘇滬等省市重點外貿企業已全部復工

國務院聯防聯控機制今日（13日）下午3時召開新聞發布會，介紹應對疫情影響做好穩外貿穩外資工作情況，請商務部有關司局負責人就當前外貿外資形勢及國務院新出台的應對疫情穩外貿穩外資措施等回答傳媒提問。

與會嘉賓包括：商務部外貿司司長李興乾、商務部外資司司長宗長青。記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

現場記者提問。（01直播截圖）

商務部：廣交會的籌備工作按計劃進行

國際疫情不斷蔓延，今年春季廣交會是否考慮延期？李興乾回應說，廣交會是中國對外貿易和對外開放的重要平台，是中國外貿的晴雨表和風向標。目前，第127屆廣交會的籌備工作正按計劃有序進行，商務部、廣東省將繼續做好準備工作，助力企業拿訂單、拓市場，穩住外貿基本盤。

商務部：正在修訂外商投資准入負面清單

3月10號國務院常務會議提出，要進一步縮減外商投資的准入負面清單。宗長青表示，目前國家發展改革委、商務部已經會同相關部門啟動了全國和自貿試驗區兩個外資准入負面清單的修訂工作，會盡快按程序報請批准後向社會公布實施。

他表示，這次修訂主要有四點考慮：一是堅持兩個負面清單修訂只減不增，在積極擴大開放中穩外資；二是堅持與產業結構優化升級相結合，重點加大服務業對外開放的力度；三是堅持與擴大內需相結合，進一步發揮外資作用，更好地滿足人民群眾日益多元化的消費需求；四是堅持積極穩妥，處理好兩個清單的關係，一些領域在全國開放還不成熟的，首先在自貿試驗區先行先試，進行壓力測試，待條件成熟後在全國推廣。

商務部負責人回答傳媒提問。（01直播截圖）

關於穩住外貿外資的基本盤，宗長青表示，將加快壓減全國和自貿試驗區外資准入負面清單，持續擴大外資市場准入；加快修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，增加鼓勵條目，提升開放廣度和深度。

此外，也要圍繞外資企業全面復工複產提供政策支持，讓政策落地生效，同時發揮好218個國家級經開區和18個自貿試驗區穩外貿穩外資的示範帶動作用，提升多邊、雙邊投資促進機制的功效，發揮好進博會、投洽會等重大展會平台投資促進作用。實施好《外商投資法》及配套條例，建立外商投資服務體系，健全外資企業投訴工作機制。

記者會現場。（01直播截圖）

商務部：中小微外貿企業還本付息延期至6月底

許多外貿企業反映，已經面臨了資金短缺的問題，加上疫情在全球的蔓延，短時間內外貿的壓力依然很大。李興乾表示，在緩解外貿企業資金壓力方面，主要推出了三個方面的政策措施：

第一，擴大信貸投放，讓企業拿到的更多，以優惠利率資金支持包括外貿企業在內的各類企業快速復工復產。推動進出口銀行通過主動對接企業需求，優化調整信貸安排、適度降低貸款利率等措施，進一步加大外貿領域的信貸投放。

第二，延期還本付息，讓企業支出的更少。對受疫情影響嚴重、流動性遇到暫時性困難的中小微外貿企業給予臨時性延期還本付息安排，貸款本息可以延長至6月30日。對於少數受疫情影響嚴重、恢復周期較長且發展前景良好的中小微外貿企業，銀行業金融機構可以根據實際與企業協商確定另外的延期安排。此外，進出口銀行還將免收湖北省和部分受疫情影響嚴重行業的中小微企業2月份全月的貸款利息，這個免收的金額大約是6億元。

第三，開闢綠色通道，讓資金到位的更快。對受疫情影響較大的企業融資需求，能夠盡快啟動快速評審通道，簡化業務流程，幫助受困的外貿企業盡快拿到資金。

商務部外資司司長宗長青。（01直播截圖）

據商務部統計，今年1至2月，中國實際使用外資1344億元人民幣，同比下降8.6%（折194.2億美元，同比下降10.4%）。其中，1月當月實際使用外資875.7億元人民幣，同比增長4%；2月當月實際使用外資468.3億元人民幣，同比下降25.6%。吸收外資由升轉降的主要原因是受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，疊加春節假期因素，導致人流物流不暢，企業大面積停工停產，投資活動受限，投資者等待觀望情緒加重。

從結構上看，中國1至2月吸收外資有三方面積極表現：一是高技術產業保持增長。1-2月，高技術產業實際使用外資415.2億元人民幣，同比增長2.2%。其中，醫藥製造業、醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、信息服務、電子商務服務實際使用外資同比分別增長6.7%、139.7%、30.5%和449.8%。二是重點開放平台表現突出。上海、廣東自貿試驗區外資分別增長13%和12.8%，海南、福建、浙江自貿試驗區吸收外資分別增長230.2%、149.5%和140%。三是部分經濟體對華投資穩定增長。「一帶一路」沿線國家、東盟對華投資分別增長9.7%和15.1%。

商務部外貿司司長李興乾。（01直播截圖）

商務部：1月至2月中國外貿進出口總額下降9.6%

李興乾表示，受疫情疊加春節因素的影響，今年中國外貿生產企業復工晚於往年，加上物流運輸不暢，人員國際往來受阻，導致訂單的履約率下降，進出口受到一定的影響。1月至2月，中國外貿進出口總額4.12萬億人民幣，下降了9.6%。其中，2月份的出口呈現了兩位數的降幅。

隨著疫情逐漸得到控制，以及出台的一系列穩外貿政策措施付諸實施，效果逐步顯現。據監測，各地的外貿企業復工復產的進度正在加快，履約能力也在快速的回升。其中，浙江、江蘇、上海等外貿的大省、大市、重點外貿企業已經全部復工。

從今年看，外貿發展所面臨的國內外的形勢極其複雜嚴峻，不確定因素一直在增多。從國際看，疫情在全球蔓延，已經有120個國家和地區出現了確診病例，世衛組織認為新冠肺炎疫情已經具有大流行特徵，全球經濟下行壓力顯著加大。國際金融和能源市場異常下挫，國際需求出現新的變數。

從國內看，需求不足也將加大進口的壓力。2月份製造業的PMI僅為35.7%，比上月下降了14.3個百分點，也是創歷史新低。同時也要看到，中國外貿潛力大，韌性足、競爭力強、產業鏈穩固，企業的創新意識、開拓市場能力都很強，外貿發展長期向好的趨勢沒有改變。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

全國21個省份逾14天無新增本土病例

據米鋒通報 ，3月12日0時至24時，全國新增死亡病例7例，其中湖北6例，山東1例，新增疑似病例33例。當日新增治癒出院病例1318例，解除醫學觀察的密切接觸者2483人，重症病例減少237例。

截至3月12日24時，全國現有確診病例13526例，其中重症病例4020例；累計治癒出院病例64111例，累計死亡病例3176例，累計報告確診病例80813例，現有疑似病例147例。

3月12日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例3例，其中上海2例，北京1例。截至3月12日24時，累計報告境外輸入確診病例88例。累計收到港澳台通報確診病例190例，其中香港131例；澳門10例；台灣49例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例3例，全部為境外輸入病例，新增疑似病例32例，新增死亡病例1例，重症病例減少5例。截至3月12日，有21個省份和新疆生產建設兵團超過14天無新增本土確診病例，6個省份超過1周無新增本土確診病例。疫情防控形勢繼續積極向好，取得階段性重要成果。