【新冠肺炎】馬尼拉「封城」　杜特爾特 ：有需要會求助中國

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周四（12日）宣布，周日（15日）起封鎖馬尼拉大都會地區，直至下月14日，期間進出馬尼拉的海陸空交通暫停，防止病毒繼續傳播。同時，他還表示有需要會求助中國。

封城是目前各國舉措裏，較為強勢和有效的一種。圖為2019年7月22日，菲律賓總統杜特爾特在菲律賓參眾兩院聯席會議上發表其任內第四次國情諮文。（AP）

杜特爾特當晚發表電視講話，公布針對新冠肺炎的進一步措施。他宣讀了跨政府部門防疫工作組的決議，將菲律賓的預警等級升至最高級—紅色代碼2級。在講話中，杜特爾特還提到中國。杜特爾特稱，中國的疫情防治工作做得非常好，所以如果有需要的話，他會向中國尋求幫助。

截止周五（13日）0時，菲律賓通報境內新冠肺炎確診病例已達52例，死亡數為5人。據悉，上周四（5日）一名曾參加參議院聽證會的人員確診感染，隨後數名高官、國會議員宣布自我隔離，包括杜特爾特在內的高層均需接受新冠肺炎病毒篩查。

相比之下，截周四（12日）24時，中國境內新增確診病例僅有8例，其中非湖北地區為0；境外輸入3例（上海2例，北京1例），累計88例。這意味着，中國本土的疫情基本獲得控制。

新冠肺炎疫情在全球擴散。（AP）

在全球層面來看，新冠肺炎疫情持續惡化。據世界衛生組織（WHO）在總部日內瓦發布新型冠狀病毒肺炎疫情最新報告。截至當地時間3月12日上午10時，中國境外117個國家、地區確診44,067例（新增6,703例），死亡1,440例（新增310例）。對於當前形勢，世衛組織曾表示，全球應對新冠肺炎疫情保持冷靜並且應通過對事實進行研究以面對未來疫情可能出現的大流行。

世衛組織稱，目前世界各國政府正致力於遏制疫情擴散，因此市場沒有必要對其產生恐慌，人們應保持理性並對事實及數據進行集中研究。

至於疫情何時才能結束，據中國衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，疫情有望在6月結束。但他同時強調，前提是其他國家都像中國一樣對新冠肺炎疫情給予國家層面的重視。鍾南山還表示，假如還有一些國家不重視新冠肺炎的危害性、傳染性，不進行強烈干預的話，疫情結束的時間可能還會延長。