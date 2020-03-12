【新冠肺炎・3.12疫情】增2宗確診個案　外遊美國菲律賓男子中招

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至今日（12日），本港累計130宗個案，包括129宗確診個案和1宗疑似個案。當中一個曾到埃及的旅行團，全團連同領隊共9人全部確診。 衞生防護中心今日新增2宗確診個案，第132宗個案，31歲男患者於3月8日乘航班 CX930由馬尼拉飛往香港，家住西寧閣。 全球多國逐一失守，觸發股市大冧市。世衞（WHO）今日（12日）本港時間凌晨，終宣佈新型冠狀病毒肺炎全球大流行。

食衞局副局長徐德義（右二）與衞生署、醫管局代表見記者交代疫情（盧翊銘攝）

【23:05】衞生防護中心公布，本港今日截至晚上8時，新增2宗個診個案，其中第132宗個案，患者於3月8日由馬尼拉乘國泰CX930航班抵港，家住堅尼地城西寧閣。而早前初步確診的第131宗個案，即第130宗個案的丈夫，亦已確診。

【22:00】衞生署再次提醒市民，為應對最新疫情，由3月14日零時零分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到意大利、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州、日本北海道，以及西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，有關人士須入住檢疫中心進行檢疫。同時，抵港前14日曾到韓國及伊朗的人士須入住檢疫中心進行檢疫的措施，仍然維持不變。

衞生防護中心表示，鑑於全球各地的疫情正在迅速蔓延，建議市民應考慮避免所有非必要的外遊計劃，如果不可避免前往香港以外國家／地區，應戴上外科口罩，回港後亦應繼續佩戴14天。

【17:30】張竹君又稱，一名北京的輸入個案曾經在香港轉機，該名確診者於3月7日美國華盛頓州出現喉乾，翌日乘國泰航空CX857由西雅圖，在3月9日早上6時多抵港，7時許再轉坐國泰港龍KA900到北京，於北京確診。張竹君稱，需追蹤的密切接觸者或約20至30名乘客，但需視乎座位是否坐滿，另亦需追蹤空中服務員。

【16:52】泰國有11人確診新型肺炎，該批人士被指曾與一名懷疑染疫的港人共用杯子及香煙，張竹君回應提問時稱已將資料交予泰國，正查詢更多詳情。

【16:47】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日中午多8名新型肺炎患者出院，包括是第9、10、24、58、67、71、79、104號病人。

另外，劉家獻表示，不會叫醫管局同事共用面罩，面罩在每次用完應棄置。他又稱，局方現有110萬個面罩，對存量有信心。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義提醒，市民應避免在清明節當日掃墓，而應前後兩星期或相隔較遠時間才去，避免人潮聚集。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再多一宗初步確診個案，是37歲男子，曾乘搭國泰CX250由倫敦來港，他們一家三口來港，其中包括一名1歲5個月大的男嬰，他已入院；男子的太太昨日已確診。

【15:50】據了解，瑪嘉烈醫院新增一宗初步確診個案，患者是37歲男子，他是第130宗個案、住葵涌青山公路iPlace31歲女子的丈夫，他在2月29日與太太、兒子乘國泰航空CX250由倫敦抵港，而同機早前有兩人確診新型肺炎，他太太昨天也確診。消息指，他在3月2日開始肌肉痛、疲倦，3月3日有輕微頭痛，後有低燒。

【10:00】康泰宣布取消 3 月份的美國、英國、西歐、東 歐、北歐，西葡及埃及的旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費 6 個月或扣除手續費後退團。

【08:00】截至周四（12日）上午8時，全國確診病例80972宗，累計死亡人數3162人，疑似病例285宗，治癒病例61707宗；在重災區湖北，累計67773宗確診，死亡總數3046人。

昨日總結：【新冠肺炎・3.11】本港確診增至130宗 世衛終列全球大流行

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衞生防護中心總監黃加慶（中）再呼籲市民應延遲非必要的外遊行程。（余俊亮攝）

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