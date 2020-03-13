【中美角力】中國發布《2019年美國侵犯人權報告》

針對美國國務院10日發布《2019年度國別人權報告》，以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責中國人權狀況和治理新疆政策，中國出手反擊，在3月13日發布《2019年美國侵犯人權報告》。

由中國國務院新聞辦公室發布的《2019年美國侵犯人權報告》全文長達2萬字，從公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺凌排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權七個方面，指控美國在人權問題上玩弄雙重標準。

美軍在阿富汗戰爭中製造大量的人員傷亡慘劇。（AP）

報告指出，美國公民權利和政治權利有名無實。美國是世界上槍支暴力最嚴重的國家，2019年共發生415起大規模槍擊事件，平均每天超過一起；共有39,052人死於與槍支有關的暴力事件，每15分鐘就有一人被槍殺。

選舉淪為富人的金錢遊戲。2020年總統選舉籌資競賽日趨狂熱，所有參選人已籌集超過10.8億美元競選資金，已花費5.31億美元。

報告指出，美國經濟和社會權利缺乏基本保障。美國在西方國家中貧富分化最為嚴重，2018年堅尼系數攀升至0.485，貧富差距創50年來新高。最富有的10%家庭佔有美國全部家庭淨資產的近75%。

底層民眾生活窘困。美國是目前唯一有數百萬人處於飢餓狀態的發達國家。人口普查局2018年的統計數據顯示，美國有3,970萬貧困人口。每晚至少有50萬美國人無家可歸。有6,500萬人因醫療費用過高而放棄治療。

美國在西方國家中貧富分化最為嚴重，貧富差距創50年來新高。（資料圖片）

報告指出，少數族裔飽受欺凌排斥。美國種族仇恨犯罪震驚世界，白人至上主義回潮，國內近年來發生的恐怖活動大多與白人至上主義暴力有關。警察槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發，非洲裔成年人被監禁的概率是白人成年人的5.9倍。就業和財富的種族差距驚人，在過去的40年裏，非洲裔工人的失業率一直是白人的兩倍，白人家庭的平均財富幾乎是非洲裔家庭的10倍。

針對猶太教與伊斯蘭教的不寬容持續惡化。皮尤研究中心的調查顯示，82%的受訪者認為穆斯林在美國面臨歧視，64%的受訪者認為猶太人在美國面臨歧視。

報告還指出，美國是高收入國家中女性處境最危險的國度。高收入國家被槍殺的女性中92%來自美國，美國女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍。美國仍有1,280萬名兒童生活在貧困之中，5歲以下的貧困兒童數量多達350萬， 其中160萬生活在極端貧困中。美國60歲以上的老年人中，每12人中就有1人缺乏足夠的食物，總人數達550萬。

報告指出，美國移民遭受非人道對待，「零容忍」政策導致大量兒童被迫與親人分離。

此外美國堪稱「世界歷史上最好戰的國家」。動輒「退群」「毀約」，頻頻「制裁」「動武」。2001年以來，美國不斷對外發動戰爭，花費的財政開支超過6.4萬億美元，造成的死亡人數超過80萬，導致數千萬人流離失所。

報告在最後指出長期以來，美國一邊自欺欺人標榜自己是所謂的「人權楷模」，一邊肆無忌憚在人權問題上玩弄雙重標準，將人權作為維護自身霸權的工具，合則用之，不合則棄。事實勝於雄辯。今日之美國，不僅國內人權問題纏身、痼疾難除，而且在全球事務中恣意妄為，踐踏他國人權，導致生靈塗炭。美國這種損人害己的行徑嚴重違背國際道義和人類良知，為一切善良和正義的人們所不齒。我們奉勸美國當局，還是收斂一下自己的傲慢與偏見吧！切實正視、檢視自身存在的嚴重人權問題，並採取措施加以改進，而不是對別的國家指手畫腳、說三道四。

中國外交部在12日回應指，美國人權報告涉華內容老調重彈，罔顧事實、混淆是非。（中國外交部官網）

針對美國3月11日發佈的涉及中國的人權報告，中國外交部在12日回應指，美國人權報告涉華內容老調重彈，罔顧事實、混淆是非，這個報告和蓬佩奧的講話充滿政治謊言和意識形態偏見，中方堅決反對。

中國外交部續指，新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力於涉。中國政府在新疆依法採取反恐和去極端化舉措，美方無權對此說三道四。中方敦促美方反省和糾正錯誤，停止利用人權問題干涉中國內政。

美國「2019年度國別人權報告」除批評中國侵犯人權，亦稱香港有重大人權問題，包括警察粗暴對待示威者和拘留人士、嚴重干涉市民參與政治權利等。外交部駐港特派員公署發言人12日回應時批評，報告內容混淆是非、顛倒黑白，表示強烈不滿及堅決反對。