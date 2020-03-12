駐港公署回應美國人權報告　促停止打「人權」幌子干預香港事務

美國國務院周三（10日）發表「2019年度國別人權報告」，除批評中國侵犯人權，亦稱香港有重大人權問題，包括警察粗暴對待示威者和拘留人士、嚴重干涉市民參與政治權利等。 外交部駐港特派員公署發言人今日（12日）回應時批評，報告內容混淆是非、顛倒黑白，表示強烈不滿及堅決反對。

外交部駐港公署。（資料圖片）

美國國務院每年都就各國的人權狀況發表報告，對於今年報告就香港的批評，公署發言人質疑，美國的世界自由指數與法治排名，都在香港之後，卻以「國際人權法官」自居，美化在任何法治社會都絕不容忍的極端暴力行為，又批評美國無端詆毀依法止暴制亂的港府和警隊，形容報告是對人權與自由的褻瀆，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，因而表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，美方對回歸以來港人依法享有前所未有的權利與自由視而不見，又指他們對「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的成功視若無睹，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，詆毀抹黑香港人權與自由狀況，再次暴露美方蠻不講理的霸道本性，讓世界再度見證美方的「雙重標準」。

公署發言人強調，香港是中國的香港、法治的香港，任何人都不能淩駕於法律之上，主動提到，「一國兩制」下絕沒有「港獨」的任何空間。發言人敦促美方停止縱容和支援極端暴力分子的錯誤行徑，停止打著人權幌子，破壞香港繁榮穩定，停止插手香港事務和中國內政。