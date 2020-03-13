【新冠肺炎】向美國捐贈100萬個口罩　馬雲：共享資源戰勝災難

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，馬雲周五（13日）在個人微博宣布，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金籌集到50萬份檢測試劑盒和100萬個口罩，這些物資將捐贈給美國人民。 此外，馬雲還提到，他關注到非洲的疫情發展和醫療資源的缺乏，先期籌集的一批病毒試劑盒也已經就緒，準備發往非洲。

截至3月13日，美國已累計逾1700宗確診病例，遍布47個州份和華盛頓特區。全國死亡個案增至41宗。（AP）

馬雲表示，從過去這段時間抗疫所得的經驗來看，快速準確的病毒測試劑還有醫護人員的防護裝備是阻止疫情擴大的關鍵物資，希望這些物資在美國可以幫到一些人。

他還說，這是全球化時代人類共同面臨的一次流行病大挑戰。時至今日，這已經不再是任何一個國家能自己解決的挑戰，而是需要所有人一起攜手應對。「此時此刻，不分你我共享資源，交流抗疫經驗和教訓，我們才有機會戰勝這次災難。United we stand, divided we fall!」

馬雲在微博上表示，籌集到100萬個口罩捐贈給美國人民。（新浪微博）

內地網民熱議：

哪裏有疫情，哪裏就有馬雲。 比爾蓋茨給中國捐了錢，馬雲捐給美國不為過。 捐有什麼用，人家美國也不用啊！ 只希望他們也重視點，全球一起才能有好的結果。

據此前報道，馬雲公益基金會自上周一（2日）起，已先後向日本、韓國、伊朗分別捐贈了100萬個口罩。兩日前（13日），馬雲也向意大利、西班牙等疫情嚴重的歐洲國家捐贈了180萬個口罩和10萬個病毒檢測試劑盒。

而在國內疫情最嚴峻的時期，阿里巴巴也在1月25日宣布設立10億元（人民幣．下同）醫療物資供給專項基金，該基金用於採購海內外醫療物資，包括診療設備、器材耗材、相關製劑等等，定點無償贈送給武漢及湖北的各大醫療機構。1月29日，馬雲公益基金會再宣布捐贈1億元用於支持冠狀病毒的疫苗研發。

阿里巴巴國際站相關人員也曾赴印尼、韓國等14個國家和地區，尋找醫療物資供應商。2月6日晚，阿里巴巴包機從南非將286萬個醫用口罩運回中國，送往湖北、浙江等地的醫療機構用於抗疫。