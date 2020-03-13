【新冠肺炎】美軍把疫情帶到武漢？　中方：需要聽取科學專業意見

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，病毒爆發源頭眾說紛紜，外界普遍公認是源自武漢的華南海鮮市場。不過中國外交部發言人趙立堅周四（12日）於Twitter上提出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。對此，中國外交部發言人耿爽周五（13日）在記者會回應稱，中方注意到最近一段時間有一些關於新冠病毒源頭的討論，個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，對此中方堅決反對。

耿爽還表示，國際社會對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，病毒源頭成為外界關注焦點之一。（AP）

據悉，在2020年1月下旬有一則關於「美國軍人在武漢軍運會舉行期間散播病毒」的傳言在中國社交媒體上廣泛流傳並引發一定關注，其中有一篇題為《為什麼武漢這場瘟疫，必須得靠解放軍？》的網絡文章作者將「美國參賽選手住處與華南海鮮城距離較近」、「美國參賽選手在比賽中表現較差」以及「病毒首次感染人類時間正值軍運會結束」等信息視為「美國向中國傳播病毒」的證據。

日本朝日電視台2月21日還發表了一個驚人的猜想，即「美國1.4萬名去年因流感致死的患者中部分可能死於新冠肺炎」，對此美國疾病控制與預防中心（CDC）當時曾向中國官媒《環球時報》回應稱，截至當前CDC沒有關於日本朝日電視台這一猜測的證據。

不過，在美國眾議院周三（11日）就新冠肺炎疫情舉行的聽證會上，主任雷德菲爾德（Robert Redfield）被問及「美國一些人可能表面上是死於流感，實際上卻可能死於新冠肺炎」的問題時，雷德菲爾德承認迄今在美國一些病例診斷情況確是如此。

美國疾病控制與預防中心主任主任雷德菲爾德在3月11日承認部分可能死於流感的美國公民實際死於新冠肺炎，此事引發中國社會關注。（推特@zlj517）

對此，被稱為「網紅外交官」的中國外交部發言人趙立堅其後在Twitter上就「雷德菲爾德承認部分可能死於流感的美國公民實際死於新冠肺炎」一事發表了觀點。他表示，雷德菲爾德在當天的問訊中被抓了個現行，因此他質疑美國零號病人在美國出現的時間、（當時）被感染人數以及接診醫院的名字。

趙立堅還指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。

據了解，世界第七屆軍人運動會去年年10月18日至10月27日在湖北省武漢市舉行。與香港《南華早報》引述中國記錄在冊的病例確診日期2019年11月17日相比，相差約一個潛伏期。

美國白宮請願網站「我們人民」（We the People）周二（10日）一條請願貼梳理，在微妙的時間線上游。如去年7月，位於德特里克堡的美國陸軍最高機密傳染病醫學研究所關閉；8月，一場大規模的「流感」造成（美國）10,000多人死亡；10月，美國在中央情報局副局長的參與下組織了201全球流行病演習。

胡錫進認為，外交是很專業的領域，中國外交官如何對外說話，其中的語境有着普通人未必了解的微妙。（黎家浩攝）

而對於中國外交部發言人趙立堅在Twitter質疑美國一事，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在周五在微博上發表了看法。胡錫進提及趙立堅Twitter上的言論，在中國輿論場上出現兩種意見，一種認為美國的防控黑洞越來越大，有理由質疑，美國就是欠一個解釋；另一種意見則認為，美方說話不講證據，信口胡謅，但中方必須嚴格要求自己，要在道德上就需有高於美國政客的標準。

胡錫進認為，本來抗疫應該是中美合作的時候，但美國率先對華攻擊，挑起爭執，不斷對中國落井下石，中美近來的摩擦顯然責任在美方。至於質疑中國外交官言論不夠專業的演論，胡錫進表示，外交是很專業的領域，中國外交官如何對外說話，其中的語境有着普通人未必了解的微妙。建議給外交官更大的對外表達空間。

最後，胡錫進強調，「所有這一切都不意味着我們停止自己的內部反思。武漢在開始階段沒做好，這當中的深刻教訓我們必須汲取，這與病毒從哪裏來沒有關係，我們的反思不能因為後來的事態變化而削弱。中國在國家出手後的抗疫表現很好，但這是應該的，不能夠抵消武漢之前產生的問題，我們要致力於把每一步都做好。」