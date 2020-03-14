【新冠肺炎】15家機構聯合研究：武漢封城讓中國少感染70萬人

當地時間3月10日，預印本平台medRxiv在線發表了來自中國、美國和英國的22位科學家聯合完成的研究「中國新冠肺炎疫情暴發的最初50天內傳播控制措施的作用」。15家研究機構的建模分析稱，武漢封城作為人類歷史上最大的隔離事件，疊加各地的緊急響應措施，讓中國新冠肺炎感染者減少了70多萬人，對疫情的遏制起到了至關重要的作用。

研究指，為控制疫情，武漢於1月23日開始實施出行禁令，全國各地陸續啟動了緊急應對措施重大突發公共衛生事件一級響應。根據病例報告、人類活動和公共衛生干預等綜合數據，他們評估了這些措施對新冠肺炎傳播和控制的影響。

1月23日上午10時，武漢封城，地鐵暫停運營。（中新社）

研究指，武漢出行禁令和國家緊急響應推遲了疫情增長，最終限制了新冠肺炎疫情的規模；據估計，武漢的封城將疫情擴散到其他城市的時間推遲了2.91天（95%置信區間：2.54-3.29），從而推遲了中國其他地區的疫情增長；而和啟動控制措施較晚的城市相比，提前採取措施的城市在疫情暴發的第一週報告的病例數減少33.3%。在這項調查的干預措施中，最有效的是暫停市內公共交通、關閉娛樂場所和禁止公共集會。

研究認為，截至2月19日，也就是疫情首次公開通報後的第50天，上述措施讓全國避免了數十萬病例的暴發。

作者們同時強調，中國人口中有很大一部分人仍然面臨感染新冠肺炎的風險，放鬆控制措施可能導致傳播死灰復燃。

人類歷史上最大一次隔離事件

文章說，由於目前沒有針對新冠肺炎的疫苗或特定藥物治療，一系列非藥物的公共衛生干預措施被用來控制疫情，為了防止新冠肺炎從疫情暴發中心武漢進一步擴散，從2020年1月23日10點開始，所有進出武漢的交通都被禁止，一天之後，整個湖北省內都被禁止。

論文中提到，就涉及的人口而言，這似乎是人類歷史上最大的一次隔離（行動限制）事件。

武漢目前仍處於封城狀態。（路透社）

1月23日開始，廣東、浙江、湖南等省市還陸續啟動重大突發公共衛生事件一級響應。作為國家應急反應的一部分，除了武漢出行禁止，還包括：隔離疑似病例和確診病例、暫停公共汽車和地鐵等公共交通工具、關閉學校和娛樂場所、禁止公眾集會、流動人口健康檢查、禁止在進入和外出旅遊、廣泛宣傳疫情防控信息。

不幸的是，儘管採取了所有這些措施，疫情仍繼續向中國其他省市甚至國外蔓延，病例和死亡人數不斷增加。

作者們在論文中提到，雖然傳染病的空間傳播已經得到了深入的研究，但人類活動的作用、旅行限制和社會距離措施在預防傳染病傳播方面的有效性，這些還是不確定的。對於新冠肺炎，冠狀病毒傳播模式和干預措施的影響也知之甚少。

因此，研究團隊此次對中國新冠肺炎疫情暴發的最初50天內，也就是從2019年12月31日到2020年2月19日，中國實施的旅行限制和傳播控制措施帶來的影響進行了定量分析。這一時期覆蓋了40天的春節假期，1月25日春節前15天，以及之後的25天。

封城中的武漢市。（路透社）

文章說，武漢的出行禁令還是將新冠肺炎在其他城市的暴發時間平均推遲了2.91天（95%CI: 2.54-3.29天）。超過130個城市受益於這一推遲，這些城市覆蓋了中國一半以上的地理面積和人口。

作者們認為，這一推遲為中國各地的防控準備爭取了更多的時間。然而，在武漢流出人員已經將疫情帶到其他城市的情況下，最終也無法遏制傳播。

統計得出，所有城市都實施了學校停課、隔離疑似和確診患者，以及信息公開的措施。有64.3%的城市禁止公共集會和關閉娛樂場所。136個城市（39.7%）暫停市內公共交通，219個城市（64.0%）禁止城際出行。

與較晚開始控制的城市相比，在新冠肺炎暴發之前已率先實施一級應對措施的城市在疫情暴發第一週報告的實驗室確診病例減少33.3%（95%CI: 11.1-44.4%）。

武漢，社區志願者為居民檢測體溫。（中新社）

在具體的控制措施中，作者們指出有確鑿的證據表明，暫停市內公共交通、關閉娛樂場所、禁止公眾集會的城市，在其疫情暴發的第一週報告的病例較少。其他還有一些可能有助於疫情控制的因素，如隔離疑似和確診患者、追蹤接觸者和關閉學校，但目前尚不清楚哪些部分最有效。

值得注意的是，這項分析認為沒有證據可以表明，1月23日武漢頒佈出行禁令之後實施的城市間出行禁令可以減少中國武漢和湖北外其他城市的病例數量。

基於模型與各省每日病例報告的擬合，研究團隊研究了控制措施對武漢市外疫情軌迹的總體影響。他們得出，如果沒有武漢出行禁令或國家應急響應，到2月19日，即疫情暴發的第50天，在武漢以外地區確診的新冠肺炎病例將達到74.4萬例（±15.6萬）。

研究還得出，任何一項單獨措施都無法取得上述效果。如果單憑武漢出行禁令這一項，通過推遲疫情的增長，武漢以外地區確診的新冠肺炎病例將減少到20.2萬例（±10,000）。而單憑國家應急相應措施，該病例數將減少到19.9萬例(±8,500)。

研究認為，如果沒有封城，在武漢以外地區確診的新冠肺炎病例將達到74.4萬例。（美聯社）

該研究的通訊作者為：北京師範大學全球變化與地球系統科學研究院遙感科學國家重點實驗室田懷玉副教授、英國牛津大學動物系Christopher Dye教授、英國牛津大學動物系Oliver G. Pybus教授、美國普林斯頓大學生態與進化生物學系Bryan T. Grenfell教授、中國軍事醫學科學院微生物流行病研究所病原微生物國家重點實驗室楊馥瑞研究員。

這份中外聯合研究共有15家單位參與，分別為北京師範大學全球變化與地球系統科學研究院遙感科學國家重點實驗室、英國牛津大學動物系、英國南安普頓大學數學科學學院、美國加利福尼亞大學戴維斯分校土壤、空氣和水資源系、美國哈佛醫學院、美國波士頓兒童醫院、清華大學地球系統科學系地球系統數值模擬教育部重點實驗室、北京疾控中心、軍事醫學科學院微生物流行病研究所病原微生物國家重點實驗室、香港大學城市規劃及設計系、北京大學公共衛生學院勞動衛生與環境衛生學系、美國賓夕法尼亞州立大學生物學系傳染病動力學中心、美國賓夕法尼亞州立大學農業科學學院昆蟲學系、美國國立衛生研究院福格蒂國際中心國際流行病學和人口研究部門、美國普林斯頓大學生態與進化生物學系。

（澎湃新聞）