【新冠肺炎】武漢男以殯儀車為親戚運物資　區殯葬所所長被免職

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在重災區武漢，繼早前有網民爆料當地一些社區以垃圾車、救護車等運輸肉類的情況後，近日再有網民稱，有社區以殯儀車運送團購物資。 官方隨後介入調查，並表示「社區用殯儀館車輛運送團購物資」消息不實，實情是有人借殯儀車為親戚運送生活物資。

一名武漢男子以殯儀車為親戚運物資。（網上圖片）

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武漢黃陂區新冠肺炎疫情防控指揮部通報，黃陂區委、區紀委發現江岸區海賦社區微信群反映「社區用殯儀館車輛運送團購物資」，立即組織核實處理。

經查，黃陂區鄉鎮殯葬車輛社會承包人呂某違規用所承包經營的殯葬用車，為親戚陳某運送生活物資，所送生活物資是呂某個人購買，不是社區團購物資。呂某的行為造成不良社會影響。

經黃陂區紀委研究並報區委同意，對區殯葬管理所所長敖浩予以免職，並黨紀立案審查；對區民政局黨組成員、副局長駱文俊予以黨紀立案審查；責成區殯葬管理所解除與呂某殯葬用車承包經營協議，並依法追究違約責任。

官方交代事件後，在內地反應兩極，有網民認為這屬於個人行為，不應對官員作出處罰；亦有人指出，殯儀館的車輛屬特種車輛，不能隨便使用：

－個人物資，這屬於特種車輛，而且屬於殯儀館的車輛，即使承包也不能隨意用，這是有規定的。－矯枉過正，親戚舉報的吧。

－個人行為你免所長幹啥？

－這是公車私用啊，用殯葬車給親戚運東西可還行？