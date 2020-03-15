【新冠肺炎】英國229名科學家聯署　批評政府應對措施不足

來自英國多間大學的229名科學家組成的小組寫信給政府，敦促政府採取更嚴厲的措施來應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的蔓延，並批評政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）有關「60％的民眾必須感染新冠肺炎，才能達到群體免疫效果」的言論。

疫情正在歐洲迅速蔓延之際，英國政府「群體免疫」的策略導致輿論譁然。圖為技術人員正在對從疑似感染新冠肺炎的患者身上採集的樣本進行檢測。（AP）

據英國廣播公司（BBC）3月14日報道，科學家們認為，當前措施「不足」，加強「社會隔離措施」將可「顯著」減緩英國新冠肺炎的增長速度，並挽救「數千人的生命」，又認為尋求「群體免疫」似乎不是一個可行的選擇。

科學家們在公開信中表示，政府目前的做法將使英國公立醫療系統「國民保健制度」（NHS）承受更大的壓力，並「使人們的生命去承擔超出必要範圍的風險」。

瓦蘭斯3月13日對天空新聞電視台（Sky News）說，專家估計，如果社會長遠有一定人數感染病毒，病情輕微而又產生抗體的話，便要有約60％人感染新冠肺炎，未來將能夠「保護」社會，達到群體免疫的效果。

惟BBC引述伯明翰大學教授斯海克（Willem van Schaik）稱，「群體免疫」難以預計人力成本，保守估計的話，或導致成千上萬人死亡，亦有可能造成數十萬人死亡。