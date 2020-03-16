【新冠肺炎】病毒源頭爭論持續發酵　崔天凱：妄加猜測無意義

新冠肺炎疫情蔓延全球，針對有論文稱病毒源頭可能在美國，中國駐美大使崔天凱在接受採訪時予以回應。

3月13日，崔天凱就新冠肺炎疫情接受央視採訪。被問及如何看待美政客稱新冠病毒為「中國病毒」，但有些論文說病毒源頭在美國時，崔天凱回答稱：「病毒的源頭問題，還是應該讓科學家來回答。其他人妄加猜測，沒有什麼意義，而且對於各國抗擊疫情工作也沒有任何幫助，可能會製造恐慌、散佈歧視，甚至傳播謠言。」

崔天凱強調，應聽從世衛建議，防止任何人借疫情對他國污名化。（新華社）

他進一步指出，世界衛生組織（WHO）在給病毒命名的時候，是有原則的，命名不能跟任何地方，任何特殊的群體、個人，甚至不能跟任何動物直接掛上鈎，就是為了防止污名化。「我覺得世衛組織做得非常客觀公道，大家都應該聽從它的建議。」

此前，美國Fox電視台當家主播卡爾森（Tucker Carlson）、共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等人稱新冠肺炎為「武漢肺炎」或「中國肺炎」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）還於3月6日接受美國媒體採訪時，稱由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方落後於疫情挑戰。

對此，中國外交部發言人耿爽在3月9日的記者會上回應稱，世衛組織已經就新型冠狀病毒作出正式命名。個別美國政客不尊重科學，不尊重世衛組織的決定，迫不及待借新冠病毒對中國和武漢污名化，中方譴責這種卑劣做法。

輿論持續發酵，近日又有論文稱病毒源頭可能在美國。另外，一篇題為《為什麼武漢這場瘟疫，必須得靠解放軍？》的網絡文章作者將「美國參賽選手住處與華南海鮮城距離較近」、「美國參賽選手在比賽中表現較差」以及「病毒首次感染人類時間正值軍運會結束」等信息視為「美國向中國傳播病毒」的證據。

此外，在美國眾議院3月11日就新冠肺炎疫情舉行的聽證會上，美國疾病控制與預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）承認部分可能死於流感的美國公民實際死於新冠肺炎一事。

對此，被稱為「網紅外交官」的中國外交部發言人趙立堅3月12日在社交媒體推特（Twitter）上表示，雷德菲爾德在當天的問訊中被抓了個現行，因此他質疑美國零號病人在美國出現的時間、（當時）被感染人數以及接診醫院的名字。

趙立堅指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」。（截圖）

他還指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。

對於新型冠狀病毒可能是美軍帶到武漢的說法，中國外交部發言人耿爽則於3月13日回應稱，國際社會對病毒源頭問題有不同看法。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學、專業的意見。