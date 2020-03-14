【新冠肺炎】中國官員指美將病毒輸華　特朗普：我們都知它來自哪

美國總統特朗普（Donald Trump）3月13日回應中國外交部發言人趙立堅質疑美軍把2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶到武漢的說法，稱「我們都知道病毒來自什麼地方」。

他在白宮玫瑰園出席記者會時被問及趙立堅的言論，特朗普僅擺擺手，稱這不會影響美國與中國的貿易。

他說：「他們（指中國）知道（病毒）從哪裏來，我們（指美國）全都知道它來自哪裏。」

路透社3月13日引述一名美國國務院官員報道，中國駐美大使崔天凱被傳召，就外交部發言人就新型肺炎的言論作出解釋。華盛頓的中國大使館暫時沒有就有關報道有任何回應。

特朗普3月13日在美國白宮意有所指的地說，美國知道 SARS-CoV-2病毒從哪裏來。（Reuters）

外交部發言人推文掀風波

趙立堅12日在獲得Twitter認證的個人帳戶中連發5條推文。他指從美國疾病控制和預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）出席國會聽證會的言論來看，他質疑美國「零號病人」在美國出現的時間、（當時）被感染人數以及接診醫院的名字。

他還指出，「可能是美軍把疫情帶到武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。不過趙立堅或北京方面並沒有就有關說法提供證據，而美國至今所公開的訊息亦沒有相關內容。

趙立堅在亦其中一則推文中呼籲網民閱讀及轉發加拿大全球化研究中心（Centre for Research on Globalization）的文章。文中指新冠病毒原始來源可能是美國德克里克堡（Fort Detrick）一個軍事實驗室。文章作者是前上海復旦大學擔任訪問教授，也曾在國際顧問公司工作的羅曼諾夫（Larry Romanoff）。美國國務院稱之為「公然散布虛假信息」。