【新冠肺炎】上海男隱瞞武漢旅行史致55人需隔離　罪成獲判緩刑

上海一名確診新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）的男子因隱瞞武漢旅行史，致55名醫護和求醫病患需被隔離，因而涉嫌觸犯「妨害傳染病防治罪」被起訴。案件於今日（16日）下午2點在法院公開開庭審理。男子罪名成立，被判監1年3個月，緩刑1年6個月。

據了解，該案是疫情發生以來，上海市首宗判決的妨害傳染病防治案。

2020年1月23日，武漢市實施「封城」政策，市內公共交通全部停運。（中新社）

案情指，2020年1月23日，被告李某平已在武漢市居住3日，知道即將封城的消息後回上海。為防止傳染家人，他隱瞞武漢旅行史，自己居住在松江區某酒店，其間多次乘坐公共交通工具，出入公共場所。

出現症狀後並在醫院就診時，不僅隱瞞武漢旅行史，還在輸液室密切接觸多人。1月30日，被告人簽署居家隔離承諾書後，於1月31日未經報導外出，出入藥店，在醫院就診時繼續隱瞞武漢旅行史。

上海金山區檢察院控告李某平妨害傳染病防治罪，稱他有三類行為違反防疫措施，其中包括簽署承諾書後多次外出，多次在就診時隱瞞湖北旅行史。也因起隱瞞旅行史，居委不清楚被告人的真實情況，醫院也沒有採取相應的防護措施和審慎的診療方案，最終造成55名醫護人員和就診患者被隔離。指控他違反傳染病防疫法規定，罔顧公共安全，為社會防疫帶來巨大的隱患。

在法庭上，李某平當庭表示感到非常後悔，又稱願意捐獻血漿給其他需要的患者。

最終，金山法院認為，被告人李某平行為已構成妨害傳染病防治罪，判處其有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月。