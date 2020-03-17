【新冠肺炎】武漢：為患者提供的免費伙食參考每人每天120元標準

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。3月17日，武漢市的疫情防控指揮部下發通知，明確患者治療期間的相關費用，其中談到，患者免費伙食標準可參考每人每天120元（人民幣，下同，約合133港元）。

據湖北日報消息，這份通知是為進一步做好新冠肺炎疫情期間所有確診、疑似患者等相關人員的就醫保障工作，避免因醫療費用問題影響規範救治和疫情防控。

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通知要求，疫情期間，凡在武漢定點醫院發熱門診留觀的患者，留觀期間的門診費及前期的檢查、診查費免費，由政府負擔。疫情期間，凡在武漢地區隔離點收治人員、進住康復驛站觀察人員（含出院後複查），相關醫療費用免費，由政府負擔。

通知還要求，疫情期間凡在武漢住院的確診病例、疑似病例、核酸檢測雙陰患者，其住院期間產生的個人負擔醫療費用（含肺炎及其他合併的基礎疾病治療，但不包括器官移植、整形等其他特殊診療費用），對參加基本醫療保險的費用扣除基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部份由政府負擔；對未參加基本醫療保險但有固定工作，享有其他保障方式的患者，相關醫療費用從原醫療報銷渠道解決；其他未參加基本醫療保險的患者，相關醫療費用由政府負擔。

上述患者在醫院留觀、住院、隔離、康復驛站觀察期間，由醫院、隔離點、康復驛站提供免費伙食，可參考每人每天120元的標準。

（湖北日報）