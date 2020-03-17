【新冠肺炎】華裔女隱瞞染病從美返京遭立案偵查　同行丈夫也確診

據北京衛健委發布，截至3月17日12時，北京市累計報告境外輸入確診病例41例，治愈出院病例3例。最近備受關注的北京輸入性病例黎女士一家，有了新消息：黎女士的丈夫洪某某於3月16日確診。

日前，這位帶着全家從美國回京、服藥退燒、飛機上謊話連篇的黎女士，因涉嫌妨害傳染病防治罪，被北京市公安局順義分局立案偵查。

伴隨着新冠肺炎疫情防控形勢的轉變，嚴防境外輸入成為中國首要任務。（AP）

3月17日下午，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，北京市疾控中心副主任龐星火介紹了16日報告的9例境外輸入確診病例相關情況。

龐星火說，9例確診病例中，來自西班牙的6例，英國2例，美國1例；涉及4起輸入性聚集性疫情；涉及6個航班，其中俄航SU204有3例，國航CA908有2例，阿航EY888有1例，國航CA962、864、988各1例；目的地北京的3例，浙江的3例，新疆、甘肅、重慶各1例。

其中，洪某某，男，37歲，戶籍重慶市，長期定居美國，大學教師。為3月13日確診病例黎某的丈夫，是一起輸入性家庭聚集性疫情。自美國與家人同乘國航988航班，3月13日5時抵京。下機後送至定點醫院，診斷為疑似病例。3月16日診斷為確診病例。

據介紹，黎某長期定居在美國馬薩諸塞州。她自述2月26日至27日在美國參加公司會議，其中的一名同事後來被診斷為新冠肺炎確診病例。

3月1日晚，黎某出現寒戰，未就診。之後又陸續出現其他症狀：發熱最高達到39℃，同時伴有咳嗽、流涕等呼吸道症狀，還有噁心、腹瀉、肌肉痠痛、全身乏力等症狀。

3月3日黎某首診於當地醫院。當地醫院給以奧司他韋治療。

3月5日、3月10日就診於同一醫院，胸片顯示均無異常。

3月11日再次就診同一醫院，胸片顯示肺炎影像，當地醫院評估其症狀後未收治入院，在美國3次申請核酸檢測均被拒絕。

為進一步診治，黎某及其丈夫、兒子一家三口於美國當地時間3月12日1時從洛杉磯機場乘國航CA988次航班，於北京時間3月13日5時到達北京首都機場。

黎某在美國已經發燒，並在登機前吃了退燒藥，而且在飛機上對乘務員多次撒謊。（資料圖片）

入境填寫的健康申明卡顯示：黎某有發熱、乏力、乾咳等症狀，黎某丈夫有乏力症狀，兒子無症狀。經向此次航班上的乘務員孫某核實，得知黎某在飛機上落座1小時後自述低血糖，乘務員將其安排在最後一排隔離區，與前方乘客有簾子阻隔，之後黎某未返回原座位。抵京時，海關對3人排查後，由120急救車轉運至定點醫院。3月13日，黎某診斷為確診病例，黎某丈夫及兒子診斷為疑似病例。3月16日黎某丈夫診斷為確診病例。