【新冠肺炎】網傳「數萬華人」擠爆深圳灣口岸　深圳海關否認

新冠肺炎疫情在全球擴散，許多海外華人華僑選擇回到大陸避疫。近日，有網傳消息稱「數萬華人從世界各地飛抵香港，並從香港入境中國大陸，深圳灣已擠爆」。對此，深圳海關闢謠，稱網傳信息不屬實。

據《廣州日報》3月18日報道，深圳海關新聞部門對上述消息回應稱，「此事並不屬實。」

據稱，這種說法近日在網上流傳已久，不同地方有不同版本，此前，有網絡傳言「北京海關向國內航空公司彙總歐洲至北京航班機票預訂情況，中午統計結果出來了，未來一週有11萬人從歐洲各地到北京」，北京海關17日已在官方微博正式闢謠稱，該消息為虛假信息。

深圳灣口岸入境人數激增引發民眾擔憂。（深圳衛視截圖）

報道稱，深圳灣口岸入境大廳17日下午人流稀疏，井然有序。入境廳外面設置了分流站，分流站裏滯留的旅客也不多，約30名穿防護服的工作人員負責對入境旅客分流。

報道引述剛入境的黃女士說，口岸裏面有不少旅客在排隊通關，因為要等候防疫檢測，她通關大概花了3個小時左右，但通關過程比較順暢，旅客都很遵守秩序。

分流站工作人員說，工作人員會按照目的地給旅客貼上目的地標籤，然後引導到設置的集散等候區內，接着會有專車把旅客送到目的地。深圳市內各區的旅客會由各區的管控部門接軌，廣東省內其他城市的旅客會統一接送到檢測點進行檢測之後，由各市的專班接回。而對廣東省外的旅客，則會送到統一的酒店進行核酸檢測採樣後，在統一送到公共交通站場。