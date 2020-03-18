【新冠肺炎】傳北京機場將不接收國際航班　擬分流到天津河北內蒙

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散。內地疫情漸趨緩和之際，大批海外華人回國避疫，其中首都北京成為境外輸入病例重災區之一。近日網上有消息稱，從今日（18日）開始所有進北京的國際航班臨時轉飛國內其他機場，北京不再接收國際航班。對此，首都機場的職員表示，當日進港國際航班目前顯示正常，暫時沒有接到相關通知。

網上傳出消息稱北京首都國際機場將暫時不接收國際航班。（資料圖片／視覺中國）

昨晚（17日），微博傳出一則消息，稱18日開始所有進北京的國際航班臨時轉飛國內其他機場，北京不再接受國際航班。旅客在落地機場接受檢疫。預計從18日晚上開始執行。消息還稱民航局緊急視頻會通知，北京入境航班準備先分流到天津、河北石家莊、山西太原、內蒙呼和浩特先做疫情篩查，有症狀的就地治療，沒症狀再飛北京。

內媒其後向多間機場詢問上述消息是否屬實，其中呼和浩特白塔機場的職員回應稱，目前確實有相關安排，「飛北京的國際航班不僅轉飛到呼和浩特，還有其他聯合保障單位，準確時間要等下一步的通知。」對於實施時間，這名職員則稱 「就在近期，在等待上級指令。」

天津濱海國際機場的職員亦透露稱，有相關分流的通知，但具體什麼時候實施還不清楚。不過，首都機場的職員表示，今日進港國際航班目前顯示正常，暫時沒有接到相關通知，「國際航班是否轉飛以及轉飛哪個機場，建議乘客提前與航空公司確認，每天的情況在變化中。」

旅客需要在機場填寫出入境健康申明卡。（微博）

首都機場公安局：面臨前所未有的輸入性風險

此外，北京首都機場公安局副局長鄭南今日在新聞發布會上表示，近期首都機場入境旅客明顯增多，與近期部分境外國家和地區的疫情形勢有密切關係，首都機場口岸面臨著前所未有的輸入性風險。

他表示，為最大限度防範疫情輸入風險，海關檢疫部門、邊防檢查部門均實行了較為嚴格的檢測工作，對中轉乘機部分分流旅客均採取了全流程閉環形式的管理。

北京要求自周一（16日）零時起，所有從境外回來的人員都要到觀察點集中隔離14天，隔離期間的費用自理。後來這一措施又細化，有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的可以居家隔離。另外，70周歲以上的老年人、未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病的入境人員也可居家隔離。

所有無症狀境外進京人員，則需從首都機場到順義新國展中心集散點分流、登記。若境外抵京人員目的地是其他省市，則由各省市安排在新國展中心的專門救護車輛，轉送至當地的集中觀察點，進行14天集中觀察。

（綜合報道）