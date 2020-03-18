【新冠肺炎】中國派出第二批支援意大利專家　13人攜17噸醫療物資

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中意大利是歐洲的重災區，截至周三（18日）已錄得逾3萬1千宗確診病例，累計有超過2500死亡病例。中國政府在上周五（13日）派出9名專家赴意大利支援防疫工作後，本周三再派出13名專家到當地醫院交流分享防疫經驗，並提供診療指導與諮詢。

3月17日，在浙江省人民醫院，工作人員搬運醫療物資。（新華社）

據介紹，此次抗疫醫療專家組包括12名浙江醫療組專家和1名國家衛健委工作人員，其中7人有國內抗疫一線的經驗。這支隊伍由浙江大學醫學院附屬第一醫院、浙江省中醫院、浙江省疾控中心、浙江省立同德醫院的重症醫學科、呼吸內科、感染病科、中醫內科、檢驗科、傳染病防治等專業的專家組成。

專家組本次隨行攜帶了17.3噸物資飛往意大利米蘭，物資包括當地急需的醫療救治物品，包括呼吸機、監護儀、雙通道輸液泵等ICU 裝備、便攜式彩超、實驗室檢測試劑和防護物資、常用藥品等。

據悉，專家組攜帶的物資包裝上除了印有中意兩國國旗之外，還寫上了「相知無遠近，萬里尚為鄰」、「浮雲遊子意，明月故鄉情」等中國古代詩句，並輔以意大利語和英語的譯文。

此前在上周出發的第一批支援意大利的專家組，其任職於國家衛健委及中國紅十字會，多人是來自四川的醫療專家。

（央視新聞）