【新冠肺炎】武漢無疫情屋苑「解封」　居民可分時段單獨自由活動

此前爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區湖北武漢，昨日（18日）均沒有錄得新增確診病例、新增疑似病例和現有疑似病例。內地其他省份同日也沒有錄得新增本土確診病例，疫情形勢有轉好跡象。武漢政府今日（19日）宣布有條件「解封」屋苑居民活動，允許無疫情屋苑的居民分批、分時段在屋苑內進行非聚集性活動。

2月15日，武漢一個屋苑外值守的工作人員。 （中新社）

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部社區疫情防控組的通告稱，被認定為無疫情屋苑的，允許居民分批、分時段、分樓棟，在屋苑內內進行非聚集性的個人活動。居民需要辦理健康隔離證明等的，由個人提出申請，社區按規定出具居民在無疫情小區安全隔離的相關證明，社區工作人員幫助辦理。

而被認定為無疫情屋苑且連續7天以上的，除了允許居民在屋苑內進行非聚集性的個人自由活動以外，同時恢復屋苑內為居民提供生活必需品的便利店、藥店、小菜場等正常營業，

至於被認定為無疫情村（隊）的，可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產，組織村民開展春耕備耕，保障農資商店正常營業，允許農機在無疫情村（隊）間跨區域作業。

此外，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今日也下發了認可外省「健康碼」的通知。擁有外省健康碼的人員，可以在湖北省內「亮碼通行」，屋苑（村組）、防疫卡點查驗健康碼、測溫正常即予放行，不得再設置障礙，不得要求另行提供健康證明、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。

（綜合報道）