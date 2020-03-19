山東省長龔正調任上海副書記　或成角逐上海市長人選

中共政壇再有人事變動。周四（19日），中國官方發布消息稱，山東省省長龔正任上海市委委員、常委、副書記。

外界推測龔正或已鎖定上海市市長一職。截至目前，上海這一中國政壇中具有舉足輕重地位的政治高地，已無市長一個多月。2月13日，時任上海市長的應勇離滬，赴新冠肺炎疫情重災區「救火」，接任湖北省委書記一職。

上海市長在中共政壇地位舉足輕重，應勇之後的接棒人被聚焦。（中央社）

公開資料顯示，龔正，江蘇蘇州人，生於1960年。曾在浙江任職多年，與中宣部部長黃坤明、北京市長蔡奇等多有交集。2008年12月，龔正擔任浙江省副省長，2012年6月獲任省委常委，兼任常務副省長。2013年10月，龔正接替黃坤明任杭州市委書記。龔正在調任浙江之前曾長期在海關係統任職。2015年8月，轉任中共山東省委常委、副書記。2015年9月兼任省委黨校校長。2018年1月31日，當選山東省省長。

龔正此次再執掌中共政治高地，仕途向好。回顧歷任上海市長的政治歸宿，就可知其分量如何。自1979年以來，從彭沖到應勇，上海共歷經10名市長。除汪道涵（其主要聲望來自負責中共對台事務）、楊雄止步於正部級外，彭沖、徐匡迪兩人躋身副國級領導人，陳良宇雖被查但也曾成功入局，江澤民、朱鎔基、黃菊、韓正共計4人更是續任上海市委書記並成功「入常」。故而，想必中南海會仔細斟酌這一職位的重要人選。

值得注意的是，近期港澳系統、湖北、上海多地人事調動中，新上位的高管均有在浙江工作經歷。分析指，任用「熟悉的人」可以知道所用之人的特點與長處，可以揚長避短有針對性地使用，讓專業的人做專業的事；其次，用「熟悉的人」可以使自己的執政思路有效傳達，並付諸實踐，避免在此過程中出現失控或無謂的消耗。

從習近平啟用舊友王岐山開展開反腐風暴，到任用同窗劉鶴推動經濟改革，再到提拔基層同事栗戰書入主中央辦公廳，無不是基於對他們的了解。即使這種用人思路也招來權鬥猜疑與一些非議，但就習近平這樣一個具有理想主義的強勢領導者而言，比起外界的非議，恐怕其更在意重用「熟悉的人」而達到的改革合力。