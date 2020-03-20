大陸漁船撞壞台海巡艇　台執勤幹員：從未看過這樣的攻擊

3月19日，一則大陸漁船強勢衝撞台灣海巡艇的影片曝光引發關注。據悉，衝撞事發於3月16日，台灣金門「海巡CP-1022艇」等三艘船艇當天前往小金門附近海域進行驅離大陸漁船活動，當即遭到「圍攻」，最終台灣方面投擲震撼彈將大陸漁船驅離。

綜合台灣媒體3月20日報道，海巡艇海洋委員會海巡署金馬澎分署第9（金門）海巡隊及縣府護漁小組日前在小金門海域執行護漁任務時，遭大陸10餘艘快艇丟擲酒瓶、石塊攻擊，並衝撞台灣船艇，導致剛加入海巡行列、造價600萬元新台幣（約合154萬港元）的新船CP-1022艇，第1次出任務就受創，3具舷外機有兩具受損，無人傷亡。

據報道，執勤幹員當時朝大陸漁船擊發低致命性武器6枚震撼彈、5枚沙包彈，才將10餘艘大陸快艇驅離，海巡人員表示：「從未看過中國船像這樣10幾艘集結、主動式的攻擊」。

金門海巡隊組主任陳建文3月19日表示，事發地在兩岸中線附近，縱深短淺，大陸船艇闖入僅需1分鐘，若是直接追緝，越界風險甚高，此時又逢新冠肺炎防疫重點期間，對闖入船艇以驅離為主；案發當晚，已備齊相關資料料，透過金門縣政府相關管道，要求大陸查緝施暴快艇，對肇事者究責。

此外，金門海巡隊巡防能量並未稍減，連續2日加派巡防艇戒護金門號執行護漁，並針對檳榔嶼海域加大掃蕩力度，已驅離大陸漁船25艘次，清除刺網19件、定置網3組，定置錨3支；從高雄緊急裝運2部舷外機到金門維修受損快艇，預計下週1即可恢復勤務。