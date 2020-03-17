解放軍殲-11等戰機夜間航行台海　台軍F-16緊急升空攔截

據台灣媒體報道，解放軍繼2月9日、10日連續兩天飛過海峽中線進行遠海長訓之後，周一（16日）晚間，又罕見於夜間在台灣西南方海域進行夜航訓練，在台灣西南方海域直接貼著海峽中線飛行，台軍戰機緊急升空攔截。

根據台國防部公開訊息，相較解放軍過去在日間巡航台海，此次是首次證實在台海中線附近實施夜航。台國防部16日晚上發聲明指出，偵獲解放軍空警500、殲11等型機於晚7時左右於台灣西南方海域執行夜間飛行訓練，期間曾接近台防空識別區，經台空中偵巡戰機實施廣播驅離後，解放軍軍機飛離。

國防部強調，台軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，籲請台人放心。

解放軍在2月9日、10日，曾派出包括殲11、空警500、轟6等軍機兩度航行台海，隨後美國MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機2月12日同時出現在台灣西部及東部。另外，美軍一架P-3C反潛機則在2月13日上午出現在台灣南部外海，一艘美軍作戰艦2月15日也航經台灣海峽。

2月18日也傳出，一架隸屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機在南海上空飛行，隨後沿台灣南面海域，返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。

（綜合報道）