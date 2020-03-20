【新冠肺炎】北京境外輸入病例黎女士遭美國公司解僱

內地新冠肺炎輸入性病例持續增加，長居美國馬薩諸塞州的中國公民黎女士因隱瞞病情赴北京引發軒然大波。3月20日，她所在的美國Biogen（渤健）公司表示，黎女士私自赴中國並隱瞞病情的行為與公司的價值觀念不符，已被解僱。

北京小湯山醫院啟用，用於境外輸入性病例的篩查。（新華社）

據內媒《南方都市報》3月20日報道，美國Biogen表示，黎女士曾經為該公司僱員，「在沒有告知公司和無視衛生專家指引的情況下做出了前往中國的個人決定」。Biogen公司聲明稱，黎女士不再是該公司僱員，「她的行為與公司的價值觀念不符。」

據官方早前通報指出，黎姓女子在飛往北京的飛機上服用退燒藥，並向乘務員撒謊。在醫院治療的黎女士正在接受調查，控罪是妨害傳染病防治，如果後果嚴重，可能被判7年監禁。

黎姓女子據報是在傳染上新冠肺炎後與丈夫和孩子一起從美國飛回北京的。官方媒體說，今年37歲的「黎某自美國與家人同乘國航988航班，3月13日5時抵京。下機後送至定點醫院，診斷為疑似病例。3月16日診斷為確診病例」。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在之前的記者會上說，「黎某在美期間已出現發熱、咳嗽等症狀，多次在當地就診，在美國登機前曾服用退燒藥，登機後未如實向乘務人員提供個人健康狀況及丈夫、兒子等同行人員情況，給同機人員造成傳染風險」。北京順義公安分局已經以涉嫌妨害傳染病防治罪對黎某立案偵查。

黎某在美國已經發燒，並在登機前吃了退燒藥，而且在飛機上對乘務員多次撒謊。（資料圖片）

龐星火並在3月17日的記者會上說，黎女士的丈夫、37歲的美國大學教師洪某某也被確診傳染上新冠肺炎。

據《洛杉磯時報》報道指出，黎女士2月底參加完渤健公司召開的領導層會議後開始呈現新冠肺炎症狀。這次會議導致至少104名馬塞諸塞州的來賓感染上新冠肺炎，田納西州、北卡羅來納州、印第安納州、首都華盛頓和新澤西州的部分確診病例，以及挪威、德國、奧地利、意大利和阿根廷出現的部分疑似病例也與這次會議有關。報道說，會議來賓之前沒有人去過中國。

不過根據《波士頓環球報》報道，黎某並未參加此次在波士頓舉行的會議，但她曾與參會人士進行過接觸。

伴隨着新冠肺炎疫情防控形勢的轉變，嚴防境外輸入成為中國首要任務。（AP）

此外，此前另有一名澳洲籍華人女子梁某妍赴北京後，不按規定居家隔離外出跑步且不戴口罩。面對社區防疫人員勸說，該女子不但不聽勸告，還大喊「救命騷擾」。隨後民警趕到對其發出了警告，必須按規定居家隔離14天不允許外出。

隨後梁某妍被確認為知名藥企拜耳醫藥（Bayer AG ）員工，3月17日拜耳中國發布聲明稱已「對該員工做出辭退處理，立刻生效」。

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在3月19日的新聞發佈會上，據北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏介紹，3月18日北京市公安局出入境管理局依據《中國出境入境管理法》第六十七條等規定，決定依法註銷梁某妍工作類居留許可、限期離境。

北京境外輸入病例持續增加引發新的擔憂，截至3月19日24時，北京市累計報告境外輸入確診病例70例，大約佔全國境外輸入確診病例總量的34%，其中入境中轉旅客和留學生居多，所佔比例分別達到78%和42%。