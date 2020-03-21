【新冠肺炎】中國留學生在澳洲遭當街毆打　中領館強烈譴責

新冠肺炎疫情全球爆發後，世界多國產生了仇華情緒。據中國駐墨爾本總領事館微信公眾號消息，3月19日，兩名塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）中國留學生在街頭遭遇涉新冠肺炎疫情的歧視性辱罵，其中一人被毆打。據瞭解，當地警方已逮捕襲擊者並依法處理。

中國駐墨爾本總領事館稱，目前，遭襲學生傷勢已無大礙，無需前往醫院。中國駐墨爾本總領事館已就此向當地警方、校方表達關切，要求其高度重視此次事件，依法保護中國公民安全與合法權益。

澳洲此前已宣布「鎖國」：自當地時間15日午夜起，所有抵達澳洲的人士均須自我隔離14天。（新華社）

中國駐墨爾本總領事館表示，新冠肺炎疫情以來，澳洲各地不同程度發生涉疫情辱華、仇華和排華事件，中國駐墨爾本總領事館對此堅決反對和強烈譴責，並提醒領區中國公民注意：進一步提高防範意識，儘量避免發生口角和肢體衝突，確保人身安全；如遭遇衝突，及時報警或就近請他人協助報警，同時保留好事發當場證人聯繫方式和相關音視頻證據；及時向學校、單位等人員所在機構報告相關情況，尋求幫助。

領事館又指，如有需要，可另向專業法律人士諮詢處理意見，如遭遇當地相關部門不公正對待，合法權利未得到充分保障或有其它需求，請向總領館反映。