【新冠肺炎】傳武漢有小區現確診病例　官方否認：他是無症狀感染

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續在全球多國蔓延。根據官方通報，疫情最初爆發的武漢，已連續3天沒有新增本土確診病例。不過周五（20日）下午，網上傳出當地一社區的「重要通知」，稱下屬小區出現確診病例。

對此，武漢市礄口區防控指揮部回應稱，該男子是無症狀感染者，非確診病例，20日再次檢測為陰性。

網傳武漢有小區出現確診病例。（網上圖片）

礄口區回應稱，經全面調查，上述小區居民62歲張姓男子，周二（17日）因淋巴結腫大去醫院就診，體溫正常，無發熱咳嗽等症狀。新冠肺炎篩查第一次核酸結果為陰性。周四（19日）第二次核酸檢測結果為陽性，並收治入院。根據《國家衛健委辦公廳關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》，張男係無症狀感染者，不是確診病例。翌日再次採集患者痰液、咽拭子，核酸檢測均為陰性。

上述回應續指，社區周四晚上了解到張男第二次核酸檢測結果為陽性後，誤認為其是確診患者，為提醒社區居民做好居家防控、提高警惕，在小區內發出了通知。3月20日下午，社區已向小區居民解釋其不是確診患者。

武漢當地社區持續疫情防控工作。（資料圖片）

另外，周日（20日）網上還傳出另一社區告示，稱因某幢樓有兩名新冠肺炎確診病人，對此幢樓進行封閉，即日起該幢居民不進不出。對此，武漢漢陽區疫情防控指揮部指出，3月20日，上述社區居民鄒某因所在樓宇施行封控管理，無法應企業要求復工返崗，遂通過微信要求社區提供不能出門證明。社區工作人員於是為其出具證明，並透過微信群組發給鄒某，後在網絡傳播。

防控指揮部指出，網傳告示中的兩名確診病人，於2月14日、2月22日因發熱分別被收治，兩人至今未返回過該小區。其中，一人在市一醫院接受治療後轉入火神山醫院至今；另一人經五醫院治療，現已康復出院，並在康復驛站康復隔離。因網傳告示表述不清，造成公眾誤解，特向廣大市民表示歉意。

（綜合報道）