【新冠肺炎】武漢逐步解封：公共交通將恢復　省內人員可申請離開

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情重災區武漢，自1月23日起「封城」至今已接近兩個月。今日（22日）下午，當地宣布逐步解封措施，其中，市內跨區卡點（檢查站）一律取消，放寬市民出入，公共交通將逐步恢復，湖北省內人員亦可經申請後離開。

1月23日，武漢正式「封城」，至今已接近兩個月。（中新社）

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日下發《關於進一步加強人員流動管理的通知》（下簡稱《通知》），當中提到一系列政策，其中包括，市內跨區卡點一律取消，執行「無疫情小區」人員出入管理規定，即返工（返崗）人員上下班憑健康碼「綠碼」和單位出具的返工（返崗）證明，測溫正常即可出入小區；逐步開通、恢復市內公共交通。

武漢宣布，將逐步開通、恢復市內公共交通。（中新社）

《通知》寫道，湖北省內、省外人員返漢，按照「誰主張、誰申請」的原則，即申請、即批覆。省內人員憑健康碼「綠碼」通行，不附加其他手續。省外人員擁有外省健康碼的，在進入武漢市境內防疫卡點時「亮碼通行」，即只需查驗健康碼、測溫正常即予放行，不得要求另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。

《通知》又列明，省內人員離開武漢，由所在轄區和行業主管部門受理申請，相關部門做好核酸檢測並出具健康證明，由責任單位按要求放行。

（武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部／湖北日報）