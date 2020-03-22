【新冠肺炎】無症狀感染不屬確診但可成為傳染源　專家籲加強監測

3月19日，武漢市衛健委稱當地新增新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）確診病例為零，但網上流傳的一些「公示」顯示，部分小區19日有新增確診病例，引發對武漢確診病例是否為零的爭議。對此，官方回應稱，網傳患者是「無症狀感染者」，不屬確診病例，相關告示內容有誤。

新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）中寫道，監測定義條款中將疑似病例、確診病例、無症狀感染者等分別單列。有專家建議，無症狀感染者是病毒攜帶者，應進一步加強對其監測與隔離。

網上流傳圖片顯示，在武漢麗水康城小區、韓家墩街綜合社區、玫瑰西園社區等小區，均發出告示稱，小區內19日有人確診新型冠狀病毒肺炎。然而，武漢市衛健委的通報卻稱，19日當地「零確診」，引發對武漢確診病例是否為零的爭議。

對此，三個小區所屬的官方部門均指，相關告示的內容有誤，所提及的確診者雖然曾檢測陽性，但根據《國家衛健委辦公廳關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》（下簡稱《防控方案（第六版）》），其屬於「無症狀感染者」，不屬確診病例。

據了解，《防控方案（第六版）》將監測定義條款中將疑似病例、確診病例、無症狀感染者等分別單列，其中對無症狀感染者的定義為：無臨床症狀，呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清特異性IgM抗體檢測陽性者。而武漢市每天發布的疫情動態，其中有疑似病例、確診病例等統計數據，但並沒有無症狀感染者的相關數據。

本港《南華早報》報道，直到二月底，內地尚有43000名沒有明顯病徵的陽性檢測者被隔離。（中新社）

武漢「無症狀感染者」數量未有公開，但據本港《南華早報》報道，直到二月底，內地尚有43000名沒有明顯病徵的陽性檢測者被隔離，這些人沒有被列入官方的確診數字中。

《防控方案（第六版）》指出，無症狀感染者主要通過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追踪調查等途徑發現，而且也可成為傳染源。

金銀潭醫院副院長黃朝林介紹道，在實際救治工作中，發現無症狀感染者後首先要隔離，防止其成為傳染源。由於他們只是病毒攜帶者，沒有症狀，一般不會對其進行治療，最多開點抗病毒藥。

當地多位醫生認為，此前疫情嚴重的時候，防控和醫療資源主要向確診、疑似、密接人群傾斜。隨著當前疫情進入新階段，為鞏固抗疫成果，防範疫情反彈風險，應高度重視無症狀感染者的問題，把進一步加強監測、隔離納入未來的工作重點中。