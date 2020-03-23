【人事調整】應勇正式辭任上海市長　龔正出任代理市長

在湖北新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情得到基本控制後，上海市在今天（23日）的第十五屆人大常委會第十九次會議上做出決定，湖北省委書記應勇正式辭任上海市長職務，不久前由山東省長轉任上海市委副書記的龔正擔任上海市副市長、代理市長。

新冠肺炎疫情爆發後，應勇接任湖北省委書記。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，應勇於2020年2月13日，接替蔣超良出任湖北省委書記。這位1957年出生的浙江人，是一位資歷久的政法官員。內地曾有報道應勇從政早期曾以「鐵」和「直」聞名，受到上級賞識，一步步高升，從一名基層的公安人員進入司法系統做起，拾級而上，期間與中共總書記習近平共事，並在習調任上海之後也轉任上海。

自應勇轉戰湖北後，先是接任了前任蔣超良所擔任過的湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長一職，接着去現場、聽匯報，調整指揮部分工，顯得異常忙碌。一些內媒稱，湖北整個防疫「打法」都發生了變化，而目前湖北疫情「零增長」的結果也成為其最大的功勞。

龔正擔任上海市副市長、代理市長。（資料圖片）

今年60歲的龔正是江蘇蘇州人，1978年考入北京對外貿易學院海關管理專業；畢業後分配至海關總署，其後仕途分成兩部份：2008年前在海關係統深耕26年，歷任海關總署以及天津、深圳海關；2008年後「由線轉面」，歷任浙、魯、滬三個東部經濟強省。

龔正也被認為是中國前總理朱鎔基之後，30年來上海首名由外地空降的市長，他之前的應勇、楊雄、韓正、陳良宇、徐匡迪、黃菊等都是在上海本地提拔為市長。因此，龔正很大機會在兩年內接任上海市委書記，並躋身政治局。

廖國勳曾長期在貴州工作，後調任浙江、上海。（貴州水利廳）

此外，會議還決定，接受廖國勳辭去上海市監察委員會主任職務的請求。現年57歲的廖國勳是四川人，曾在貴州官場深耕多年，在2012年升至貴州省委秘書長，3年後赴浙江任組織部長，2016年再調上海，任市紀委書記，專責反腐工作，2018年兼市監察委主任。2020年2月28日，任中共上海市委副書記。3月，兼任市委政法委書記。

有分析指，廖國勳可能代替此前赴河南任省長的尹弘，出任專職副書記。根據上海官方消息，自疫情爆發以來，負責反腐的廖國勛亦一直在上海基層視察防疫抗疫工作。

（綜合報道）