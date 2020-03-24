【新冠肺炎】武漢昨日再現本地新增確診病例　全國境外輸入74例

撰文：王兆陽
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據國家衛健委消息，3月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例78例，新增死亡病例7例（湖北7例），新增疑似病例35例，新增治愈出院病例456例。新增病例中，境外輸入74例，本土新增確診病例4例（武漢1例）。
截至3月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4735例（其中重症病例1573例），累计治愈出院病例73159例，累计死亡病例3277例，累计报告确诊病例81171例，现有疑似病例132例。
湖北新增确诊病例1例（武汉1例），新增治愈出院病例444例（武汉426例），新增死亡病例7例（武汉7例），现有确诊病例4318例（武汉4268例），其中重症病例1539例（武汉1527例）。累计治愈出院病例60323例（武汉43214例），累计死亡病例3160例（武汉2524例）。
3月23日0—24时，新增报告境外输入确诊病例74例（北京31例，广东14例，上海9例，福建5例，天津4例，江苏3例，浙江2例，四川2例，山西、辽宁、山东和重庆各1例）。截至3月23日24时，累计报告境外输入确诊病例427例。