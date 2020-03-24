【新冠肺炎】瀋陽粥店掛橫額稱慶祝美日疫情　總公司：已解僱店長

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，遼寧瀋陽市日前就有一間粥店掛出橫額，聲稱慶祝美國和日本的嚴峻疫情，「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風與長長久久」。涉事的「楊媽媽粥店」，其總公司法代人表楊海英在周二（24日）發聲明，指是分店店長為招攬顧客，擅自懸掛不當內容的橫額，目前已解僱。

橫額上寫上「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風與長長久久」。（微博）

聲明指，位於瀋陽太原街的分店，店長惠某為招攬顧客，在周日（22日）下午6時許，在未經公司同意的情況下，擅自在店門外懸掛上述不當內容的橫額。及至7時30分左右，警方接報到場後立即責令撤下額幅，同時對惠某進行批評教育，並將其帶至公安機關調查。

聲明又稱，公司對惠某的個人行為堅決予以譴責，決定立即與其解除勞動合同，「我們將深刻反思，做好公司員工教育管理工作。對此事產生的不良社會影響，我們深表歉意」。

根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月24日，美國的確診病例增至43667宗，死亡病例增至552宗。至於日本則在周一共新增39宗確診病例，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全日本的已有1849人染病，死亡人數達52人。

（綜合報道）