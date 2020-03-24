【新冠肺炎】中央應對疫情工作會議　指本土疫情傳播基本阻斷

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，作為組長的國務院總理李克強，周一（23日）主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，當前以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在。

國務院總理李克強是中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組的組長。（中新社）

會議有提到現時的防控策略，指出疫情在全球出現大流行，形勢依然復雜嚴峻，要實行「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略。武漢市和湖北省要緊緊扭住醫療救治和社區防控兩個關鍵環節，繼續做好重症患者救治，及時收治新發病例，並做好流行病學調查。各地要堅持實事求是、公開透明發布訊息，不得瞞報漏報，一旦發現疫情要實行精準管控，聚焦在病例發生和可能傳播的場所，控制在有限範圍。此外，會議亦要求要進一步加強國際交流合作，精準有效防範疫情跨境輸入輸出，為國際社會抗擊疫情提供力所能及幫助，對外國商業采購防疫物資提供便利、保證質量。中國駐外使領館和有關方面，亦要著力做好對境外中國公民的領事保護和疫情防護幫扶。

會議亦提到，要在科學精準防控同時，積極有序推進復工復產。持續低風險的全國絕大多數省份，要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復，及時調整和取消與正常生產生活秩序不相適應的防控措施。不得採取審批、備案等方式延緩企業復工，並要抓緊取消外地人員返崗不合理限制，除對來自極少數仍為高風險和中風險地區的人員外，對其他人員不實施上崗前隔離。

會議指要在科學精準防控同時，積極有序推進復工復產。（中新社）

另一方面，會議要求壓實地方和單位責任，做好工作場所通風、清潔消毒，根據當地防控要求做好健康監測、員工防護。各地要保留發熱門診和預檢、分診等制度，保持應急處置能力，保證防疫流程暢通，做到早發現、早報告、早隔離、早治療。在做好防疫工作前提下，全面恢復城鄉道路、公共交通運輸服務。物流園區、貨運場站、快遞配送網點等要全面復工復產。各地各部門要及時協調解決疫情防控、企業復工復產、群眾生活中的實際困難。

此外，會議亦要求國務院聯防聯控機制要指導各地落實屬地責任，與湖北省主動對接，安全有序做好外地滯留在鄂人員返鄉和湖北籍務工人員輸送返崗等工作。

據國家衛健委最新數據顯示，內地周一共計新增有78宗確診病例及7宗死亡病例。新增病例有74宗為境外輸入病例，本土則為4宗，其中一宗是在武漢。

（央視新聞）