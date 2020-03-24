【新冠肺炎】湖北疫情防控指揮部：武漢4月8日「解封」

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今天（3月24日）發布通告指出，從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。武漢自今年1月23日實施「封城」，至今已經兩個月。據國家衛健委最新通報數據，截至3月23日，武漢尚有確診病例4268例，累計出院43214例。此外，23日武漢新增確診1例感染案例。

通告指，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

通告指，武漢市要繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施，至4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

23日，湖北省武漢市對地鐵全線站點、車輛進行深度消殺，為恢復運營做好準備。（中新社）

通告說，外省來鄂來漢人員憑外省健康碼或湖北健康碼「綠碼」，在全省範圍內安全有序流動，不需另行提供健康證明（確實無法申領健康碼的除外）、流動證明、流入地申請審批表或接收證明、車輛通行證等。出省人員應提前瞭解並遵守目的地疫情防控相關規定。

通告強調，武漢市根據疫情風險等級評估情況，在做好疫情防控的前提下，推動企業分區分級、分類分時、有條件復工複產。此外，省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼稚園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

通告最後表示，各地要進一步強化屬地責任，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，嚴防人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險，妥善應對輸入性風險；要統籌做好滯留在漢在鄂人員返程等工作，細化工作安排，確保安全有序流動。