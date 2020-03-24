【新冠肺炎】意大利冀中國醫療隊接管ICU　援意專家：需統籌考慮

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，意大利是歐洲的「重災區」之一，截至周二（24日）累計近6萬4千宗確診病例，逾6千人死亡，其北部的中倫巴第大區（Lombardy）疫情最為嚴峻。近日有中國赴意大利抗疫專家組成員表示，該區希望中國醫療隊可以集中接管當地的深切治療部（ICU）。對此，其中一名援意專家團隊成員肖寧認為，這需要從可行性、科學性和效果方面統籌考慮。

意大利疫情嚴重的地區醫療系統壓力巨大。圖為意大利北部倫巴第地區克雷莫納醫院的深切治療部。（Reuters）

據悉，在這次疫情中，意大利確診患者死亡人數全球最高，病死率高達9%，其中倫巴第地區死亡人數約佔全國6成。應意大利請求，中國先後派出兩批專家援助意大利抗疫，首批專家於當地時間3月13日抵達，9名成員來自中國國家衛健委及中國紅十字會。

第二批13名專家則於3月18日到當地醫院交流分享防疫經驗，並提供診療指導與諮詢。包括12名浙江醫療組專家和1名國家衛健委工作人員，其中7人有國內抗疫一線的經驗。

據內媒《南方周末》報道，兩批援助意大利醫療專家組並不直接參與臨床救治，更多是以「過來人」的身份分享抗疫經驗。3月19日，中方專家組和倫巴第大區衛生部長、紅十字會代表就如何派駐中國醫療團隊的問題展開了激烈討論。第二批援意醫療專家組組長、浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶表示，意方急切地希望中國醫療隊可以接管ICU病區，參與一線臨床救治，但因為語言不通，很難開展工作。最終的援助方案還在協商和規劃之中。

此外，首批赴意大利抗疫專家組組長梁宗安接受《央視》採訪時也提到，意大利紅十字會和倫巴底大區的衛生行政部門，有這樣的要求，「但是有很多因素決定是不是能夠在這裏發揮作用，我覺得倒是不一定。」

梁宗安表示，意大利醫院救治的系統還是準備比較充分的，同時也存在物資短缺的問題，包括防護物資、呼吸機等，「但所有的醫務人員救治的相關工作是井井有條的，也是達到了能夠把這些病人處置非常好的狀態。」

意大利多間醫院床位不足，重災區倫巴第地方醫院已爆滿。部分地區改裝成臨時病房，安置病人。（Reuters）

援意專家團隊成員肖寧則認為，需要從可行性、科學性和效果方面統籌考慮，後續應該會派更多專家陸續到意大利，像撬動槓桿一樣來幫助他們。

另據首批醫療專家組領隊、中國紅十字會副會長孫碩鵬介紹，國外新冠肺炎疫情爆發後，多個省份的紅會紛紛向中國紅十字會總會請戰。他指出，「一省包一國」的說法是一種誤解，馳援的隊伍必須擁有救治經驗，也會考慮雙方的熟悉程度。

（綜合報道）