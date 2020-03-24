【新冠肺炎】昨新增74宗境外輸入病例　中國疾控：設三道防線抵禦

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，本土疫情已經好轉的中國，近期亦出現不少境外輸入確診病例，僅23日即有74宗境外輸入確診病例。對於境外輸入病例會否導致本土疫情二次爆發，中國疾控中心研究員吳尊友在周二（24日）的新聞發布會上表示，中國現時設有三道防線，將能夠很好地抵禦境外輸入病例。

吳尊友介紹，第一道防線是海關，境外感染者在入關時，會有海關人員測量體溫、詢問症狀，以及了解其過去40天的旅行史。如果當時有症狀或者出訪前已經有症狀，海關就能以此篩查出來，並將相關人士直接送到指定醫療機構治療。

第一道防線是海關。（中新社）

第二道防線是入境後的14天隔離觀察，可以令處於潛伏期的境外感染者被發現，並在出現症狀後隨即送往指定醫療機構診斷治療。

吳尊友續指，萬一第一道、第二道仍有遺漏，境外感染者在出現症狀後，正常來說就會到醫療機構就診。中國的醫護人員經過此前的防疫實踐鍛煉後，已具有足夠意識，可以很快去診斷治療患者。

吳尊友表示，目前為止中國的輸入病例基本都堵塞在第一道防線及第二道防線，專門「兜底」的第三道防線尚未有所發現，「所以我們的『三道防線』應該能夠很好地防範輸入病例造成再次流行。」

據國家衛健委最新數據顯示，內地周一共計新增78宗確診病例及7宗死亡病例。新增病例有74宗為境外輸入病例，至今累計已有427宗。

（綜合報道）