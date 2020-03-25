【新冠肺炎】內地24日無本土新增確診病例　境外輸入47例

撰文：王兆陽
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據國家衛健委發布的消息，3月24日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例47例，均為境外輸入病例；新增死亡病例4例；新增疑似病例33例，均為境外輸入病例；新增治癒出院病例491例。
截至3月24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4287例（其中重症病例1399例），累計治癒出院病例73650例，累計死亡病例3281例，累計報告確診病例81218例，現有疑似病例134例。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例487例（武漢472例），新增死亡病例3例（武漢2例），現有確診病例3828例（武漢3794例），累計治癒出院病例60810例（武漢43686例），累計死亡病例3163例（武漢2526例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。
3月24日0—24時，新增報告境外輸入確診病例47例（上海19例，北京5例，廣東5例，天津4例，福建4例，內蒙古2例，江蘇2例，四川2例，吉林1例，浙江1例，山東1例，陝西1例）。截至3月24日24時，累計報告境外輸入確診病例474例。