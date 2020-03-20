【新冠肺炎】國家衛健委：嚴防境外輸入，推進入境「防疫健康碼」

3月19日，國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉主持召開委黨組（擴大）會議，研究部署當前疫情防控工作。會議要求，要嚴密防範境外疫情輸入，除強化重點省份和口岸城市的防控工作外，還要推進境外人員入境「防疫健康碼」。

會議要求，全國衛生健康系統要堅決落實中央政治局常委會會議精神和中央應對疫情工作領導小組決策部署，做好下一階段疫情防控工作。

3月2日，杭州東站出站旅客出示健康碼並接受身份查驗。（中新社）

會議要求，一要科學精准做好境內疫情防控工作，對全國不同地區採取差異化的防控策略。湖北省抓緊抓實抓細各項疫情防控工作。在確保安全的前提下做好除武漢市外地區的交通管控措施解除工作，繼續嚴格管控離漢離鄂通道。武漢市要完善社區防控措施。北京市要把防範境外疫情輸入作為當前防控工作的重中之重，確保首都安全穩定。

二要嚴密防範境外疫情輸入。嚴把「境外管控關」、入境人員「口岸檢疫關」、「境內防控關」三道關口。強化北京、上海、廣東、浙江、甘肅等重點省份和口岸城市的防控工作，推進境外人員入境「防疫健康碼」。提升社區防控的精准化水準，落實境外人員的發現、防控和應急處置等工作。

三是繼續做好湖北省尤其是武漢市醫療救治工作。

四是加強重點人群心理疏導和精神撫慰，保障好老年人、殘疾人、未成年人等特殊困難人員基本照料服務需求。

五是加快恢復正常醫療服務秩序。

六是持續加強疫情防控國際合作等工作。

七是加快補齊短板，堅持問題導向，研究完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系。