【新冠肺炎】李克強：千萬不能為追求零報告而瞞報漏報

據中國政府網消息，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強3月23日在領導小組會議上強調，「實事求是是指有針對性地做好防控，一旦發現疫情，第一時間進行精准管控，把病例和可能傳播的場所控制在有效範圍；公開透明就是指發現一例報告一例，是什麼就是什麼，不得瞞報漏報。」

李克強指出，當前，以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，加之疫情在全球出現大流行，形勢依然複雜嚴峻；國內外流行病學專家通過建立各類資料模型，對疫情走勢進行科學研判，普遍認為，此次疫情不大可能像當年SARS那樣突然消失，因此，我們必須做好更加艱巨、更加持久的疫情防控思想準備。

「從當前疫情形勢看，國內外專家們的分析是有科學依據的。」李克強說，「這為我們防控工作提出了更加嚴峻的挑戰。雖然目前國內本土疫情傳播已基本阻斷，但這並不意味著零星散發病例就不再出現。必須把『早發現、早報告、早隔離、早治療』的防控措施落實到位，堅決遏制疫情在局部、甚至更大範圍再次爆發。」

李克強指出，目前全國大部分地區連續數日新增確診病例零報告，這當然是人民群眾期盼的。但要切記，疫情統計資料一定要及時真實準確，千萬不能為追求零報告而瞞報漏報。

李克強強調，傳染病防控必須始終堅持實事求是、公開透明的原則，這樣人民群眾就會增加警惕性和主動防範的自覺性，反過來這也有利於防控措施落實到位，進而防止疫情出現反彈。