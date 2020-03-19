【新冠肺炎】歐盟委員會主席與李克強通話　感謝中國支援抗疫

隨着2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲擴散，歐洲國家領導人和中國領導人之間的交流日漸頻繁。中國國務院總理李克強3月18日晚與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電話，討論對抗疫情等議題。

據中國外交部3月19日指出，李克強3月18日晚與馮德萊恩通電話時表示，在中國抗擊新冠肺炎疫情初期，歐盟機構給予慰問，並協調提供多批物資支持。當前疫情在歐盟國家出現蔓延態勢，中方對歐方的處境和困難感同身受。

李克強續指，當前形勢下，中方堅定同歐方站在一起，支持歐方抗擊疫情努力，並為歐方通過商業渠道採購醫療物資提供便利，也願積極開展國際合作，共同維護人類健康。

馮德萊恩表示，當前疫情在歐洲持續蔓延。感謝中方為歐方抗擊疫情提供的支持。目前歐方仍然急需採購防疫物資，希望中方繼續予以協調支持。

隨後，馮德萊恩又於3月18日分別以英文、法文、德文三種語言錄制視頻講話，再次感謝中國為歐盟抗擊新冠肺炎疫情提供支持。

馮德萊恩在講話中說，她與李克強在通話中都認為，抗擊新冠肺炎疫情是全球共同的戰鬥，雙方應當在彼此需要的時刻相互支持。中國沒有忘記疫情在中國爆發時歐盟提供了幫助，迅速捐助50多噸防疫物資。

如今，歐盟處於新冠肺炎疫情大流行的“震中”，自身亟需防疫物資。歐盟正在轉換生產線，提升有關物資生產能力，但這壹過程需要幾周時間。歐盟對中國在這壹時刻提供支持“高度贊賞、十分感謝”。