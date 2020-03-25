塞爾維亞總統IG紀念北約轟炸21周年　大批中國網民留言：勿忘歷史

昨天（3月24日）是塞爾維亞的前身南斯拉夫遭北約轟炸21周年紀念日，當年中國駐南斯拉夫大使館也遭到轟炸。塞爾維亞總統武契奇昨日在Instagram上發文稱，「塞爾維亞不會忘記！驕傲而自由的塞爾維亞人萬歲！」吸引大批中國網民以中英文留言表示「勿忘歷史 吾輩自強」、「勿忘國恥」，並表達希望塞爾維亞平安度過新冠肺炎疫情的心願，這些留言亦獲得不少讚好。

塞爾維亞總統武契奇在Instagram上發文，紀念北約轟炸南斯拉夫21周年。（截圖）

1999年3月24日，北約在沒有得到聯合國安理會授權的情況下，對南斯拉夫發動了長達78天的轟炸。當年5月8日，北約還轟炸了中國駐南斯拉夫大使館，引發中國舉國憤怒。

對於塞爾維亞總統的帖文，許多塞爾維亞網民在評論區留言表達支持：「塞爾維亞萬歲！」「沒錯，總統！歷史對我們很殘酷，但我們一直堅持了下來。」「這就是為甚麼我為自己感到驕傲，當轟炸開始時，我只有10歲，躲在地下室裏。現在我回到了當時我逃離的地方，一直在努力儘可能地正常生活……」。

而也有不少中國網民在帖文下方以中文或英文留言：「勿忘國恥吾輩自強，中國人民與塞爾維亞人民永遠心連心在一起！」「我們永遠不會忘記這段歷史。希望將來，我們兩國可以愈來愈好，我們永遠是朋友。」對於近期塞爾維亞遭到新冠肺炎疫情重創，有中國網民表示，希望中方提供的援助能夠幫助塞爾維亞盡快控制疫情發展。

（綜合報道）