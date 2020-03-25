【王全璋案】王全璋可望4月5日刑滿出獄　或繼續在濟南被監視居住

在「709案」中被捕的內地維權律師王全璋，可望於4月5日刑滿出獄。但因為他被判「剝奪政治權利5年」的附加刑罰，出獄後可能將被移往戶籍所在地山東省濟南市監視居住，不能返回北京家中。

2019年1月28日，王全璋因「顛覆國家政權罪」被判有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。他是「709案」數百名涉案維權人士中，最後被判刑的在囚者。王全璋的妻子李文足指出，連同此前被關押近4年，按照判決內容，她的丈夫將於4月5日刑滿出獄。

李文足24日在推特公布王全璋寫給她的信，當中表達對出獄後的期望：「我最希望出去的時候，沒有人管、沒有人找我們，我倆開始以前的生活。」

出獄後要先回戶籍地濟南

但王全璋寫道，按照規定，他出獄後應該回到戶籍地、住所地（濟南）。他稱在濟南還有一套房子，雖然偏僻，但畢竟是自己的窩，回到那裡是名正言順的。而且出去後，有一大堆事需要處理，首先是要拿到身分證，如果丟失也要在濟南補辦。

王全璋又向妻子表示，如果（她）在北京住得還算順利，就先在那裡住著，「孩子需要一個安定的場所，不想讓孩子在無形當中遭受到壓力」，表達希望妻兒不要離開北京到濟南。他又請妻子聯繫朋友，幫忙採購一些基本生活用品，並繳交濟南房子的物業費、水電費；還交代如果新冠肺炎疫情沒有徹底結束，就不要來接他出獄。

王全璋在結尾提到，自己各方面都很好，「生活比以前還要好。」他稱，幾乎每天都可以吃到雞蛋，隔天喝到新鮮的牛奶，完全不用擔心。

李文足表示，丈夫仍受到極大的威脅。（資料圖片）

李文足：丈夫仍受到極大的威脅

對此，李文足表示，她曾去臨沂監獄與王全璋8次會面，此前收到7封家書，王全璋當面所言和信上所書，都遮遮掩掩、顧左右而言它。只有這封信讓她感受到丈夫的內心，卻也令她百感交集。

李文足說，王全璋曾告訴她，監獄領導說「出獄後必須把他送到濟南，還要被監管一段時間」。看到王全璋的信，她明顯感覺到丈夫仍受到極大的威脅，萬般無奈才對她說出此話（出獄去濟南）。她發文稱，「按照那個枉法的判決，王全璋4月5日就自由了，誰還阻止王全璋與家人團聚，天理難容！」

王全璋向妻子表示：「我最希望出去的時候，沒有人管、沒有人找我們，我倆開始以前的生活。」圖為王全璋一家三口。（資料圖片）

「剝奪政治權利」5年

內地《刑法》第54條規定，「剝奪政治權利」除了喪失選舉、被選舉權，不能擔任公職與國企、民企、人民團體領導外，還被剝奪「言論、出版、集會、結社、遊行、示威自由的權利」。時間方面，中國人大網「法律問答與釋義」解釋道，「剝奪政治權利」是服完主刑後才開始起算，並由居住地公安機關執行。

以此推算，被判「剝奪政治權利」5年的王全璋出獄後，恐將被限制居住在濟南，並喪失大部分權利長達5年。