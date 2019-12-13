【王全璋案】獲頒法德人權法治獎　李文足感謝法德等國家持續關注

內地維權律師王全璋的妻子李文足日前獲頒「法德人權法治獎」，李文足據報前往法國駐華大使館領獎期間，曾一度遭阻撓及拍攝，亦被不明便衣人員在地鐵一路跟蹤，幸獲其他「709事件」被捕律師的妻子及朋友幫助擺脫。

李文足前往領獎期間被不明便衣人士跟蹤。（網上圖片）

李文足在領獎致辭時表示，沒有想到會有領獎的一天，認為自己只是做本份。李文足指，在2015年「709事件」發生前，她對人權概念模糊，丈夫王全璋亦從不談及工作的危險和困難，直至知道丈夫會遇到被打及拘留，故每當丈夫出差辦案，都會提心吊膽、夜不能寐。李文足坦言當王全璋失蹤後，對家庭來說是天塌下來，每天都以淚洗面。

李文足感謝法德等國家對「709事件」的高度持續關注，又感謝中國人權律師群體在最危險的時候站出來，給予她極大的幫助和支持，即使當中有人被吊銷律師牌照和抓捕，付出自由及職業的代價。

據了解，法德兩國每年都會向全球致力捍衛人權的人士頒發該獎，以表揚他們的工作。法德的聯合聲明指出，自從王全璋被捕以來，李文足與其他被捕律師家屬合作，為丈夫和其他被捕律師的獲釋而呼籲，其行動和平、勇敢、執著而富有創造性。李文足亦提倡尊重中國法律和法治。過程中，李文足和其他家屬經受騷擾、威脅和拘捕，但她的付出引起國際社會對中國人權律師處境的關注。

（綜合報道）