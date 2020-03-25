【新冠肺炎】特朗普承諾不再用「中國病毒」　中國官媒揭背後原因

自新冠肺炎疫情爆發以來，美國一些政客屢屢把新冠病毒同中國相聯繫。但美國總統特朗普（Donald Trump）近日突然改口。3月23日，特朗普發推特（Twitter）呼籲保護亞裔群體，並稱新冠病毒不是亞裔美國公民的錯，他們是很棒的人。24日，特朗普3月24日接受霍士電視台採訪時表示，他將不再使用「中國病毒」這一說法，「我決定不再用這一點大做文章了」。

特朗普態度轉變，引發了外界關注。官媒《參考消息》今天（25日）刊文分析稱，美方近日對華態度有所轉變，並不代表他們放棄了對華敵視政策；而是因為形勢比人強，美國政府最近的日子實在是不好過。

美國或成新冠肺炎疫情的下一個「震中」，而特朗普卻被指着急重振美國經濟。（AP）

一方面，美國的新冠疫情形勢愈發嚴峻。

據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的最新數據顯示，截至24日15時，美國確診病例已經突破5萬例，死亡病例達到606例。美國極有可能成為新冠疫情的下一個「震中」，抗疫已成為美國政府的當務之急。

據《紐約時報》報道，美國一線醫護人員在抗擊疫情的鬥爭中，口罩、防護器材等醫療物資嚴重短缺。以此次疫情的重災區紐約州為例。紐約州州長科莫日前就表示，該州現有呼吸機僅5,000至6,000台，但總共需要3萬台。該州正派人前往包括中國在內的世界多國採購。

特朗普24日緊急致電韓國總統文在寅，要求韓國在醫療設備方面對美國提供支持。

韓國媒體稱，美國向韓國求援自朝鮮戰爭結束以來還是頭一遭，由此可見美國形勢有多麼嚴峻。

美股在6個交易日3次熔斷。（資料圖片）

另一方面，美國的經濟形勢也不容樂觀。美股雖然在24日出現暴漲，但市場信心仍然脆弱。持續長達11年的美國牛市早已終結。特朗普上台以來的美股漲幅，已在數次股市熔斷中被徹底抹平。特朗普向來將股市表現視為最驕傲的政績，並作為競選連任的利器，如今這一「王牌」已經黯然失色。

面對年底即將舉行的美國大選，特朗普政府為挽救局面，近來推出了前所未有的經濟措施。但市場似乎並不買賬，再加上疫情形勢持續惡化，經濟危機仍有可能來臨。全球經濟早已融為一體，美國需要與包括中國在內的國際社會協調行動，才能讓財政刺激計劃事半功倍，起到真正的成效。

報道評論稱，美國政府正像一根蠟燭，面臨「兩頭燒」的困境。值得關注的是，近來，包括著名中國問題專家謝淑麗（Susan L. Shirk）在內的美國學者近來紛紛撰文，呼籲美國就貿易戰與中國達成更廣泛的「停火協議」，取消目前仍對中國商品保留的加徵關税。

謝淑麗等人認為，這樣做不僅有助於在疫情中挽救更多美國人的生命，也有助於美國中小企業渡過經濟危機，甚至對特朗普最為看重的股市也有提振作用。

日前，美國160個商業協會組成的「支持自由貿易」團體致信特朗普政府，要求政府考慮豁免對中國商品加徵的關税，作為政府推出的拯救經濟的措施之一。

《參考消息》稱，「中國是製造業大國，也是防疫和醫療物資生產和出口大國。在中國國內疫情得到初步控制的當下，如果美方有需要，中方當然願意搭把手、拉一把。」

報道分析道：美方承諾不再提「中國病毒」是開了一個好頭，有助於營造兩國合作的氛圍。實際上，中美在抗擊新冠疫情、穩定全球經濟方面，存在很大的合作空間，這也是國際社會的期待。現如今，針對如何處理對華關係，歷史給美國提供了一個改弦更張的機會。美國將作出怎樣的選擇？我們姑且觀之。