【新冠肺炎】廣東疾控專家：發現境外輸入關聯病例不用恐慌

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，大批海外華人及中國留學生回國避疫。境外輸入病例大增，北京，上海及廣東成為重災區。此外還出現了個別的境外輸入關聯病例。對此廣東省疾病預防控制中心前主任張永慧表示，值得警惕，但也不用過於恐慌。

3月25日，廣州白雲機場東客運站旅客轉運集散區，旅客上車前測量體溫。當日舉行的廣州市新冠肺炎疫情防控新聞通氣會上發布消息，未來一周內，廣州將有入境航班180架次、旅客近3萬人，此外，還有超過7000名常住廣州的外國人返穗。（中新社）

數據顯示截至3月24日，廣東境外輸入確診病例達81例，其中更以以廣州、深圳報告居多，兩地分別有40例和24例。來源地有英國、法國、西班牙、菲律賓、泰國等。

廣東省疾病預防控制中心前主任張永慧接受內媒《澎湃新聞》採訪時表示，境外輸入病例有所出現，這在之前預料之中，也是當前的疫情防控重點。在目前的形勢下，要使境外輸入病例每日新增為零，難度很大，因此要理性看待，對於境外輸入病例的防控，廣東省的相關防控措施已經升級，防控措施已經很嚴。

據3月21日舉行的深圳疫情防控工作新聞發布會消息，為嚴防境外疫情輸入，自3月21日0時起，從深圳入境的人員如果之前14天去過國外的，都要自費隔離14天。3月23日晚，深圳市人民政府口岸辦公室發布消息稱，3月24日零時起，從深圳口岸入境所有人員均需做核酸檢測採樣。

3月22日，廣州市對外發布通告稱，對境外入穗人員實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，集中隔離醫學觀察食宿費用自理。3月8日零時後境外來穗人員，無論中外公民，一律隔離。

3月23日，廣東省商務廳副廳長馬樺在省政府新聞發布會上表示，考慮目前全球疫情發展態勢，特別是境外疫情輸入風險較高，第127屆春季廣交會確定不會在4月15日如期舉辦。

此外值得警惕的是，3月21日，廣州報告了一起境外輸入的關聯病例。3月23日，上海新增1例境外輸入關聯病例，患者於3月14、15日到廣東出差，曾與廣東確診的境外病例有過接觸。

對此，張永慧表示，和之前一樣，疫情防控中很重要的一點是，要防止本地社區傳播。目前，廣東、北京、上海等地都出現了個別的境外輸入關聯病例，值得警惕，但也不用過於恐慌。這一方面說明了當前的疫情監測是有效的，這樣的關聯病例能夠及時發現、追溯；另一方面境外輸入病例的軌跡相對清晰，國內也積累了較為豐富疫情防控的經驗，應該不會發生大面積的社區傳播擴散。

網上流傳圖片，表示是留學生在倫敦回香港的班機上自拍，可見他們都準備充足，全部人都戴上口罩，大部人更戴上眼罩、手套和穿上全身雨衣。（傑出男公關 fb圖片）

消息指出未來一周內，廣州將有入境航班180架次、旅客近3萬人，此外，還有超過7000名常住廣州的外國人返穗。廣州市疾控中心副主任張周斌25日表示，目前因國外疫情不斷發展，歸國途中感染風險不斷增加。如果在國外有獨立住所，充足生活物資，實際上沒必要冒險回到國內。「如果一定要回國，旅途中應時時刻刻把防護放在第一位，吃喝聊天放在第二位，特別是在飛機上，如果有條件，全程規範佩戴N95口罩。尤其中短程航班上，建議克服困難，盡可能做到不吃不喝不聊天，洗手或者使用免洗手消毒液清潔手部後，方可觸摸口鼻眼睛。」