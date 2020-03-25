【新冠肺炎】4月8日武漢至廣州火車票已開售　赴港高鐵仍停運

今（25日）晨，湖北境內多個市州的出發和到達火車票已經開售，但當時武漢三大站出發的車票依然未開售。臨近中午12時許，媒體通過中國鐵路官方網上購票系統12306搜索發現，4月8日武漢出發前往廣州、重慶、長沙等地的火車票，已放票開售。不過，當日武漢至香港列車仍處停運/調整狀態，並無車票發售。

武漢自1月23日關閉離漢通道，所有離開武漢公共交通均告終止。在封城兩個月後，本月24日，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。

而按照武漢鐵路的最新公告，自3月28日零時起，恢復辦理武漢17個鐵路客站到達業務。自4月8日零時起，恢復辦理武漢17個鐵路客站出發業務。

在12306網上檢索可發現，4月8日當天，武漢出發前往廣州、重慶、長沙、以及省內宜昌等地的火車票，已經有部分車次悄然開售。包括普速列車和高鐵動車，但部分車次可售餘票較少。9日及以後，開售的車次有所增多。

不過，截至今天中午12時，4月8日武漢出發前往北京、上海、成都等城市的火車票，依然暫未開售。此外，武漢至香港高鐵也處於停運/調整狀態，並無車票出售。

按照此前國鐵集團的要求，鐵路實行分散售票，不賣無座票，隔座售票，將客座率控制在50%左右。

（綜合報道）