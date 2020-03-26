傳任志強失聯多日　美媒稱其被「定為重案」遭留置

地產大亨、「紅二代」任志強近日失聯，消息廣受外界關注。《美國之音》3月25日引述消息人士稱，任志強案已被政府定為重案，不但已遭留置，連長子、秘書也被捕，且牽連其他家人，任何人無法插手求情。

美國政治學者韓連潮3月13日在Twitter上說，任志強3月12日晚就被北京市紀委留置，關押在北京郊區蟒山市紀委培訓中心。

早前，網絡曾流傳署名任志強的文章，批評中共領導人習近平在2月23日召開的「17萬人大會」上的講話，並指當局對疫情決策的「遮羞式的宣傳，大約只能欺騙那些願意被你欺騙的人，卻無法欺騙那些只相信事實與真相的人」。他說，無論宣傳目前的防控取得了多大的成績，都無法挽回「那些失去了的生命和失去了歡樂的節日，失去了親人的破碎家庭」。

今年69歲的任志強是山東萊州人，中共黨員，曾任北京市華遠地產股份有限公司董事長、華遠集團總裁、北京市商業銀行（北京銀行前身）監事、新華人壽保險公司董事，其父親任泉生曾任中國商業部副部長。

任志強因大膽敢言口無遮攔著稱於中國輿論場，被稱為「任大炮」，2016年，任曾因質疑中共「黨媒必須姓黨」，引發官媒集體圍攻，甚至被扣上「反黨」的大帽子。其後，任志強被處留黨察看一年黨紀處分，其新浪微博也被「禁言」。